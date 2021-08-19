وايمو تُخطط لبناء مركز للشاحنات ذاتية القيادة في ولاية تكساس

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة وايمو Waymo عن خطط لبناء مركز للشاحنات الذاتية القيادة عبر موقع بمساحة تسع أفدنة بالقرب من دالاس فورت وورث بولاية تكساس.

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وقالت الشركة المملوكة لشركة ألفابت أيضًا إنها دخلت في شراكة مع شركة تأجير الشاحنات Ryder لإدارة الأسطول حيث تتطلع إلى تنمية جزء التسليم والخدمات اللوجستية من أعمالها.



ويكون المركز في جنوب دالاس هو مركز العمليات الأساسي للشركة في الولاية لأسطولها من الشاحنات الذاتية القيادة.

ويتم بناء المركز لاستيعاب مئات الشاحنات والموظفين مع اقتراب الشركة من إطلاق عملية نقل شحن واسعة النطاق باستخدام مركباتها الذاتية القيادة بالكامل. وذلك بالرغم من أن الشركة لم تحدد بعد متى يكون ذلك بالضبط.



وتختبر الشركة حاليًا الجيل الخامس من Driver، وهو المصطلح المستخدم لوصف مجموعة من العتاد وأجهزة الاستشعار وبرامج الذكاء الاصطناعي، عبر أسطولها من شاحنات الفئة 8.



وتعمل الشركة أيضًا مع JB Hunt Transport Services لنقل البضائع على طول العديد من الطرق السريعة في ولاية تكساس.



وتواصل وايمو عملها مع شركة دايملر، الشركة الأم لشركة مرسيدس، على نظام ذاتي القيادة بالكامل من المستوى 4 للشاحنات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية