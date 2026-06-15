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وجّه الكاميرا إلى طعامك فقط.. ميزة جديدة من أبل تثير الجدل في iOS 27

ثبص
تعبيرية
 
الإثنين، 15-06-2026 08:53 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة أبل تحديث iOS 27، الذي يتضمن تحسينات مهمة لتطبيق "الصحة" على أجهزة آيفون، مع إعادة تصميم شاملة وإضافة مزايا تعتمد على الذكاء البصري.

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ويأتي التطبيق بواجهة أكثر بساطة تعتمد على البطاقات الملونة، إلى جانب شريط تنقل موحد يسهل الوصول إلى الأقسام المختلفة.


كما أضافت أبل ميزة تتيح التعرف إلى القيمة الغذائية للأطعمة عبر الكاميرا، مع تصنيفها وفق مستويات غذائية مختلفة.


وشمل التحديث دعماً متقدماً لصحة المرأة، خاصة مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، إضافة إلى تحسينات في سرعة مزامنة البيانات ودقة تتبع النشاط البدني.


كما أضافت أبل أدوات رقابة أبوية جديدة، ودعماً أفضل لمزامنة الأجهزة الرياضية مع آيفون.

 

 

 
 


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