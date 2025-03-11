وداعاً "سكايب".. إليك 5 بدائل أكثر تطوراً وسهولة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "مايكروسوفت" بشكل مفاجئ عن إغلاق تطبيق "سكايب" في 5 مايو 2025، بعد أكثر من عقدين من الزمان على كونه أحد أبرز منصات التواصل عبر الإنترنت للاجتماعات الافتراضية. ومن المتوقع أن يشهد هذا القرار نهاية عصر تطبيقات قديمة لصالح ظهور تقنيات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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على مر السنوات، حاولت "مايكروسوفت" تحديث "سكايب" من خلال إجراء تغييرات كبيرة على واجهته، كان أبرزها في عام 2017، عندما أطلقت تصميمًا جديدًا مزج بين وظائف التواصل الاجتماعي وميزات المكالمات الصوتية والفيديو. لكن هذه التعديلات لم تلقَ إعجاب العديد من المستخدمين الذين وجدوا التغييرات مربكة، ما أدى إلى تراجع استخدام التطبيق.



موقع "London Daily" أشار إلى أن "سكايب" عانى من مشاكل فنية متكررة مثل بطء الاتصال وتأخر مكالمات الفيديو، فضلاً عن استهلاك كبير للذاكرة، مما دفع العديد من المستخدمين للبحث عن بدائل أسرع وأكثر كفاءة.



وفي إطار هذا الإغلاق المرتقب، شجعت "مايكروسوفت" المستخدمين على الانتقال إلى تطبيق "Microsoft Teams"، حيث سيكون من الممكن نقل كافة جهات الاتصال، الدردشات، وسجل المكالمات إلى "Teams" دون فقدان البيانات. التطبيق الجديد متاح على أنظمة التشغيل "ويندوز"، و"macOS"، و"أندرويد"، ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام بيانات حساباتهم على "سكايب".



إلى جانب "Microsoft Teams"، توجد مجموعة من البدائل الشهيرة التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها، مثل:

زووم (Zoom): يعد خيارًا مثاليًا لمؤتمرات الفيديو بفضل واجهته البسيطة وسهولة الاستخدام، ويتيح عقد اجتماعات كبيرة وندوات عبر الإنترنت.

واتساب (WhatsApp): الأفضل للتواصل الشخصي بفضل التشفير الكامل للمراسلات والمكالمات.

غوغل ميت (Google Meet): خيار جيد لمستخدمي "غوغل"، حيث يعمل مباشرة من المتصفح ويتكامل مع حسابات "Gmail" وتقويم غوغل.

فيس تايم (FaceTime): الخيار المفضل لمستخدمي أجهزة آبل، ويتميز بجودة مكالمات الفيديو العالية ويعمل بسلاسة عبر أجهزة "آيفون"، "آي باد"، و"ماك".



مع اقتراب إغلاق "سكايب"، يُتوقع أن يتوجه المزيد من المستخدمين إلى هذه البدائل الحديثة لتلبية احتياجاتهم في التواصل الافتراضي.