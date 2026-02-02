الإثنين 2026-02-02 02:55 م

وداعاً لبعض نماذج ChatGPT.. إيقاف رسمي يبدأ في هذا الموعد

ChatGPT
ChatGPT
 
الإثنين، 02-02-2026 01:25 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة "أوبن إيه. آي" أنها ستوقف دعم وتشغيل بعض نماذج "تشات جي بي تي" الأقدم في واجهة التطبيق، اعتبارًا من 13 شباط الجاري.اضافة اعلان


وكشفت الشركة، في بيان عبر مدونتها الرسمية ومركز المساعدة الخاص بها، أن من هذه النماذج GPT-4o، GPT-4.1، GPT-4.1 mini، o4-mini.

وأوضحت الشركة أن القرار يتعلق فقط باستخدام هذه النماذج داخل "تشات جي بي تي" نفسه (أي التطبيق/الواجهة)، وليس في واجهة المطورين.

وأكدت الشركة أنها ستتيح للمطورين إمكانية الاستمرار في استخدام النماذج الأقدم التي سيتم وقفها أمام المستخدمين العاديين.

وأرجعت الشركة قرارها إلى انتقال أغلبية المستخدمين لاستخدام نماذج أحدث مثل GPT-5.2، وأنها تريد تركيز جهودها على النماذج الأكثر استخدامًا.

وأضافت أن من أهدافها كذلك من هذا القرار توحيد التركيز على نماذج أحدث وأقوى مثل GPT-5.2 وميزات جديدة في أسلوب الكلام والتحكم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية تحتفل بعيد ميلاد الملك

أخبار محلية وزارة التربية تحتفل بعيد ميلاد الملك

ن

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تراجع 32 نظاما أساسيا للأحزاب وتطالب بتصويب المخالفات

ب

عربي ودولي إيران تتحدث عن قوة ضربتها الأولى على مواقع العدو

ت

أخبار محلية الإعلان عن 26 منحة تدريب مهني للشباب الأيتام في العقبة

الحكومة تؤكد التزامها بأعلى المعايير البيئية في تنفيذ الناقل الوطني

أخبار محلية الحكومة تؤكد التزامها بأعلى المعايير البيئية في تنفيذ الناقل الوطني

ا

عربي ودولي مثول نتنياهو مجددا أمام المحكمة

وثائق جديدة تكشف دور الأمير أندرو في قضية إبستين

عربي ودولي وثائق جديدة تكشف دور الأمير أندرو في قضية إبستين

الفنانة المغربية القديرة صفية الزياني

فن ومشاهير وفاة فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة



 






الأكثر مشاهدة