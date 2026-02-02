وداعاً لبعض نماذج ChatGPT.. إيقاف رسمي يبدأ في هذا الموعد

وكشفت الشركة، في بيان عبر مدونتها الرسمية ومركز المساعدة الخاص بها، أن من هذه النماذج GPT-4o، GPT-4.1، GPT-4.1 mini، o4-mini.
وأوضحت الشركة أن القرار يتعلق فقط باستخدام هذه النماذج داخل "تشات جي بي تي" نفسه (أي التطبيق/الواجهة)، وليس في واجهة المطورين.
وأكدت الشركة أنها ستتيح للمطورين إمكانية الاستمرار في استخدام النماذج الأقدم التي سيتم وقفها أمام المستخدمين العاديين.
وأرجعت الشركة قرارها إلى انتقال أغلبية المستخدمين لاستخدام نماذج أحدث مثل GPT-5.2، وأنها تريد تركيز جهودها على النماذج الأكثر استخدامًا.
وأضافت أن من أهدافها كذلك من هذا القرار توحيد التركيز على نماذج أحدث وأقوى مثل GPT-5.2 وميزات جديدة في أسلوب الكلام والتحكم.
-
أخبار متعلقة
-
رسوم تفرض على واتسآب..ما القصة!
-
لحماية منتجي المحتوى.. خطوة جديدة من غوغل
-
هذا ما قيل عن الرسائل المشفرة ضمن واتساب.. تحقيقات تجري!
-
ميزة جديدة من انستغرام.. تعرفوا إليها
-
لتنويع الإيرادات.. "ميتا" تختبر خيار الاشتراكات المدفوعة
-
قبل شراء هاتف مستعمل.. أمور أساسية يجب الانتباه لها
-
واتساب يطلق ميزة أمان جديدة!
-
بسبب التنصت على خصوصياتك.. غوغل تتكبد 68 مليون دولار!