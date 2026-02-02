وداعاً لبعض نماذج ChatGPT.. إيقاف رسمي يبدأ في هذا الموعد

01:25 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "أوبن إيه. آي" أنها ستوقف دعم وتشغيل بعض نماذج "تشات جي بي تي" الأقدم في واجهة التطبيق، اعتبارًا من 13 شباط الجاري.





وكشفت الشركة، في بيان عبر مدونتها الرسمية ومركز المساعدة الخاص بها، أن من هذه النماذج GPT-4o، GPT-4.1، GPT-4.1 mini، o4-mini.



وأوضحت الشركة أن القرار يتعلق فقط باستخدام هذه النماذج داخل "تشات جي بي تي" نفسه (أي التطبيق/الواجهة)، وليس في واجهة المطورين.



وأكدت الشركة أنها ستتيح للمطورين إمكانية الاستمرار في استخدام النماذج الأقدم التي سيتم وقفها أمام المستخدمين العاديين.



وأرجعت الشركة قرارها إلى انتقال أغلبية المستخدمين لاستخدام نماذج أحدث مثل GPT-5.2، وأنها تريد تركيز جهودها على النماذج الأكثر استخدامًا.



وأضافت أن من أهدافها كذلك من هذا القرار توحيد التركيز على نماذج أحدث وأقوى مثل GPT-5.2 وميزات جديدة في أسلوب الكلام والتحكم.

