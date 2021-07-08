وظيفة عبر تيك توك

الوكيل الإخباري - تختبر منصة تيك توك أداة لطلبات الوظائف تسمح لمستخدميها بالتقدم مباشرة باستخدام سير ذاتية للفيديو لشركات مثل Chipotle و Target و Shopify.





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ويتعين على المستخدمين إنشاء سيرة ذاتية بالفيديو ونشرها عبر تيك توك ومن ثم إرسال هذا الفيديو إلى مسؤولي التوظيف من خلال التطبيق.



ويوصي مقطع فيديو تعليمي للبرنامج التجريبي المتقدمين بعدم تضمين معلومات الاتصال الشخصية مثل عنوان بريدهم الإلكتروني في الفيديو الذي تتم مشاركته بشكل عام.



وتتضمن بعض الوظائف المدرجة حاليًا إنشاء محتوى للمنصة، مما يعني أن المزيد من العلامات التجارية تتبنى المنصة مع مطوري المحتوى.



وقالت المنصة: متحمسون لإطلاق TikTok Resumes كبرنامج تجريبي مصمم لمواصلة توسيع وتعزيز مكانتنا كقناة جديدة للتوظيف واكتشاف الوظائف.

ونتعاون مع شركات مختارة وندعو الباحثين عن عمل للتقدم بطلب للحصول على وظائف مع أصحاب العمل.

على سبيل المثال، تقوم Alo Yoga بتعيين مدير وسائط اجتماعية من خلال TikTok Resumes الذي يطور إستراتيجية تيك توك للعلامة التجارية والشراكة مع المؤثرين.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



