الأحد 20-08-2023
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الأحد، 20-08-2023 03:21 م

وفاة جون ورنوك مؤسس عملاق البرمجيات "أدوبي"

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية (أدوبي)، في بيان، في وقت مبكر اليوم، أن الشريك المؤسس للشركة جون ورنوك توفي أمس عن عمر ناهز 82 عاماً.

ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة ورنوك.

وقال شانتانو ناراين، الرئيس التنفيذي لـ«أدوبي»، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لموظفي الشركة: «إنه يوم حزين لأسرة أدوبي وللقطاع بكامله؛ لأنه مثّل مصدر إلهام له عقوداً».

وشارك ورنوك في تأسيس شركة (أدوبي) مع تشارلز جيشكى عام 1982، وتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي عام 2000، وظل رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وهو منصب تشاركه مع جيشكي، حتى عام 2017.

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البيان

 




 

 


 

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