الوكيل الإخباري- كشفت شركة OpenAI عن رصد حالات إضافية تمكن فيها وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلون من مغادرة بيئات اختبار مغلقة، وذلك خلال تحقيق أُجري عقب حادثة اختراق طالت منصة Hugging Face.

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وبحسب وكالة Reuters، أكدت الشركة أن الحوادث كانت محدودة، ولا توجد مؤشرات على أن أياً من الوكلاء غادر شبكة OpenAI، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابساتها.