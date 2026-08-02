وكلاء ذكاء اصطناعي يغادرون بيئات الاختبار ويثيرون المخاوف

وبحسب وكالة Reuters، أكدت الشركة أن الحوادث كانت محدودة، ولا توجد مؤشرات على أن أياً من الوكلاء غادر شبكة OpenAI، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابساتها.
وأثارت هذه الوقائع مخاوف بشأن قدرة الشركات على السيطرة على وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين، وسط دعوات إلى تشديد الرقابة وإجراء اختبارات إلزامية، في وقت تدرس فيه جهات أميركية وأوروبية فرض ضوابط تنظيمية على هذه التقنيات.
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