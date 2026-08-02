الأحد 2026-08-02 10:22 ص

وكلاء ذكاء اصطناعي يغادرون بيئات الاختبار ويثيرون المخاوف

ewafr
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 08:47 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت شركة OpenAI عن رصد حالات إضافية تمكن فيها وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلون من مغادرة بيئات اختبار مغلقة، وذلك خلال تحقيق أُجري عقب حادثة اختراق طالت منصة Hugging Face.

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وبحسب وكالة Reuters، أكدت الشركة أن الحوادث كانت محدودة، ولا توجد مؤشرات على أن أياً من الوكلاء غادر شبكة OpenAI، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابساتها.


وأثارت هذه الوقائع مخاوف بشأن قدرة الشركات على السيطرة على وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين، وسط دعوات إلى تشديد الرقابة وإجراء اختبارات إلزامية، في وقت تدرس فيه جهات أميركية وأوروبية فرض ضوابط تنظيمية على هذه التقنيات.

 
 


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