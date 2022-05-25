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الأربعاء، 25-05-2022 02:41 م

ويندوز 11 يحصل على طريقة لاستعادة التطبيقات

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الوكيل الإخباري - تستعد شركة مايكروسوفت لإضافة ميزة استعادة التطبيقات إلى متجرها للتطبيقات عبر نظام التشغيل ويندوز 11.

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وتبدأ عملاقة البرمجيات قريبًا باختبار ميزة جديدة تسمح لك باستعادة التطبيقات إلى جهاز حاسب جديد يعمل بنظام ويندوز 11.


ولم يقدم متجر تطبيقات مايكروسوفت الحالي طريقة تلقائية لاستعادة التطبيقات، وبدلاً من ذلك يجبر مستخدمي ويندوز على تثبيت التطبيقات يدويًا من مكتبتهم.


ويوضح جورجيو ساردو، المدير العام لمتجر مايكروسوفت: لتسهيل انتقال العملاء إلى الحواسيب الجديدة بسرعة وسهولة، نختبر قريبًا ميزة جديدة في قناة ويندوز إنسايدر تساعد العملاء تلقائيًا على استعادة تطبيقاتهم المثبتة مسبقًا من متجر مايكروسوفت إلى جهاز ويندوز الجديد. ويساعد هذا أيضًا المطورين في الاحتفاظ بعملائهم دون الحاجة إلى تذكير العملاء بإعادة تنزيل تطبيقاتهم.


وتمثل استعادة التطبيقات ميزة مفيدة للمستهلكين الذين يبدلون الحواسيب بشكل متكرر أو للمطورين الذين يستخدمون أجهزة افتراضية وأجهزة متعددة بانتظام. وكان على مستخدمي ويندوز الاعتماد على مديري الحزم الخارجيين للحصول على تجربة مماثلة.


ولكي تحدث ميزة الاستعادة الجديدة هذه تأثيرًا حقيقيًا، نحتاج إلى رؤية المزيد من التطبيقات في متجر مايكروسوفت. وهناك علامات على التحسن خلال العام الماضي مع تطبيقات مثل فايرفوكس وأدوبي و Zoom و OBS Studio، وكلها متوفرة في المتجر.


ولكن لا يزال هناك العديد من التطبيقات المفقودة، وتحاول مايكروسوفت معالجة ذلك عن طريق إزالة قائمة الانتظار لتطبيقات win32، وفتح المتجر لجميع مطوري التطبيقات.


وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين كيفية اكتشاف مستخدمي ويندوز 11 للتطبيقات، مع إدراج نتائج التطبيقات من المتجر في نتائج البحث إذا كان الأشخاص يستخدمون البحث لمحاولة العثور على تطبيق.


ويتمكن مشتركو ويندوز إنسايدر أيضًا من بدء اختبار ميزة البحث في التطبيق الجديدة هذه في قائمة ابدأ قريبًا.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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