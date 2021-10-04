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الإثنين، 04-10-2021 01:49 م

ويندوز 11 يقلل أداء الألعاب بشكل افتراضي

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الوكيل الإخباري - روجت شركة مايكروسوفت لنظام ويندوز 11 بشكل كبير في الأشهر السابقة وذلك تحضيرًا لإطلاقه في الخامس من أكتوبر الجاري وبالرغم من أن الشركة قد ذكرت في أكثر من مرة أن النظام الجديد محسّن بشكل كامل للألعاب، إلا أن بعض الأجهزة قد تعاني من مشاكل كبيرة في هذا الصدد.

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ويعود السبب في ذلك إلى المميزات الأمنية التي أضافتها مايكروسوفت في نظام التشغيل. والتي قد تؤثر بشكل بالغ على أداء الألعاب. وطبقًا لاختبارات أعدها موقع PCGamer فإن هذه المشكلة قد تؤدي إلى هبوط يقدر بنسبة 28% في عدد الإطارات.

وستعاني الأجهزة المعدة مسبقًا من هذه المشكلة، وتحديدًا الأجهزة التي تأتي مع نظام ويندوز 11 منصّب عليها كنظام تشغيل افتراضي.

ويمكن لهذه النسبة الضخمة أن تمحي الفارق بين جيلين كاملين من البطاقات الرسومية. وذلك في ظل ندرة البطاقات وصعوبة الوصول إليها من الأساس. ويكمن السبب الرئيسي في هذه المشكلة في خاصية Virtualization-Based Security (VBS).


وتعمل هذه الخاصية على حماية الأجهزة من البرمجيات الضارة عن طريق عزل جزء من النظام بالاعتماد على محاكاة وبرمجية في نفس الوقت. وعند عمل هذه الخاصية يتم إنشاء جزء معزول تمامًا عن النظام ويسمح فقط لنظام التشغيل بالوصول لهذا الجزء وتخزين بعض الملفات الأمنية عليه.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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