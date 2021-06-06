يوتيوب تؤكد على قيمتها الموسيقية ضد تيك توك

الوكيل الإخباري- تسعى منصة يوتيوب إلى إعادة تأكيد أهميتها، مع مجموعة جديدة من الأفكار حول الدور الذي تلعبه في تعزيز الموسيقيين وتضخيم محتواهم.

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ومع توطيد تيك توك لعلاقاتها مع صناعة الموسيقى، فقد تحولت إلى منصة مؤثرة بشكل متزايد في اتجاهات الموسيقى.



ودفعت يوتيوب أكثر من 4 مليارات دولار لصناعة الموسيقى في الأشهر الـ 12 الماضية وحدها.

ومع أكثر من 2 مليار مستخدم يشاهدون مقاطع الفيديو الموسيقية شهريًا، فإن يوتيوب تتيح للمعلنين الوصول إلى الجماهير التي لا يمكنهم العثور عليها في أي مكان آخر.



وبالإضافة إلى ذلك، أضافت يوتيوب عددًا أكبر من الأعضاء الذين يدفعون في الربع الأول من عام 21 أكثر من أي ربع آخر في تاريخنا.

يوتيوب تنافس تيك توك :

يبدو هذا التصريح كإشارة واضحة إلى تيك توك، حيث تعمل اتجاهات الوسوم الخاصة بها الآن على تغذية تفاعل كبير حول أحدث المقاطع الصوتية.

وفي حين أن تيك توك هي المنصة الرائجة الملحوظة في هذا السياق، تقول يوتيوب: إنها يمكن أن تساعد الموسيقيين في بناء اهتماماتهم التجارية، بدلاً من مجرد نشر مقاطع الرقص الجديدة.

وبالرغم من أنه من الصعب تحديد حجم الإيرادات الكاملة المحتملة، فقد حققت العديد من الأغاني التي اكتسبت زخمًا عبر تيك توك إيرادات كبيرة لمبدعيها.



كما أن المسارات القديمة شهدت ظهورًا جديدًا من خلال اتجاهات تيك توك.

وبالنظر إلى هذا، فمن الصعب تحديد المنصة الأفضل للترويج للموسيقى.

ولكن يوتيوب تقول: إن إمكانات إيراداتها أكثر مباشرة، وأكثر قابلية للقياس الكمي، وهو أمر يمكن ربطه مباشرة بأدواتها وعملياتها.

بالإضافة إلى ذلك تشير يوتيوب أيضًا إلى أنها تعمل على عروض جديدة للموسيقيين. وتتطلع إلى بناء المزيد من خيارات توليد الإيرادات.

وتحاول المنصة المملوكة لشركة جوجل إعاقة نمو تيك توك من خلال موجز فيديوهات Short الخاص بها، ومع استمرار تيك توك في اكتساب زخمًا، تظل يوتيوب تركز بالمثل على صد المنافسة المحتملة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية









