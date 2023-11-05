يوتيوب تعلن إجراءات جديدة لحماية المراهقين

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة يوتيوب ضمانات إضافية للمنتج حول توصيات المحتوى التي تستهدف المراهقين، وذلك بعد عامين من الإدلاء بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي بشأن مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال، ومنها تعرض المراهقين لمحتوى اضطرابات الأكل.

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وأوضحت يوتيوب أنها تحد من التوصيات المتكررة لمقاطع الفيديو حول الموضوعات التي قد تؤدي إلى مشكلات في صورة الجسم، مثل تلك التي تقارن السمات الجسدية أو التي تجعل أنواع الجسم مثالية، أو أوزان معينة أو مستويات اللياقة البدنية.



كما تحد أيضًا من تكرار مشاهدة مقاطع الفيديو التي تعرض العدوان الاجتماعي في شكل قتال أو ترهيب وتخويف دون اتصال جسدي.



وقالت يوتيوب: "قد تكون بعض مقاطع الفيديو هذه غير ضارة عند مشاهدتها بمفردها، مع أنها قد تصبح مشكلة عندما يشاهد المراهقون النوع نفسه من المحتوى بشكل متكرر".



وتعتمد توصيات يوتيوب على المحتوى الذي يتفاعل معه المستخدمون، ولهذا السبب هناك حاجة إلى مثل هذه الضوابط.



وتصبح الآن هذه المزايا واضحة بصريًا وتظهر في كثير من الأحيان للمشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.



وتشغل المزايا افتراضيًا في إعدادات الحساب وملاحظات يوتيوب، وتظهر الآن في شكل ملء الشاشة عبر YouTube Shorts ومقاطع الفيديو الطويلة، مع عرض التذكير الافتراضي "أخذ استراحة" كل 60 دقيقة.

ودخلت يوتيوب في شراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة Common Sense Networks لتطوير معاييرها الجديدة وإنتاج موارد تعليمية جديدة للآباء والمراهقين.



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