الأحد 05-11-2023
الوكيل الاخباري

افتتاح معرض الإبداع الشبابي في مركز شابات الطيبة بالكرك

مديرة برنامج الأغذية العالمي توجه نداءً عاجلاً بشأن أهالي غزة

صحة غزة: ارتقاء 21 شهيداً من عائلة واحدة فجر اليوم جراء قصف الاحتلال

إصابة 4 مسعفين في قصف للاحتلال استهدف مركبة اسعاف جنوب لبنان

بأقل من ساعة .. القسام تدمر 3 دبابات اسرائيلية في غزة

مستعمرون يهاجمون قاطفي ثمار الزيتون شرق نابلس

بعد تصريحاته عن استخدام النووي في غزة.. نتنياهو يوقف وزير التراث عن اجتماعات الحكومة

اول رد من حماس على تصريحات إلقاء قنبلة نووية على غزة

القسام : دمرنا دبابة صهيونية متوغلة شمال غرب غزة

اسرائيل تُعلق على موعد نهاية الحرب

عاجل

بأقل من ساعة .. القسام تدمر 3 دبابات اسرائيلية في غزة

الأحد، 05-11-2023 12:22 م

يوتيوب تعلن إجراءات جديدة لحماية المراهقين

115_3


الوكيل الإخباري - أعلنت منصة يوتيوب ضمانات إضافية للمنتج حول توصيات المحتوى التي تستهدف المراهقين، وذلك بعد عامين من الإدلاء بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي بشأن مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال، ومنها تعرض المراهقين لمحتوى اضطرابات الأكل.

اضافة اعلان


وأوضحت يوتيوب أنها تحد من التوصيات المتكررة لمقاطع الفيديو حول الموضوعات التي قد تؤدي إلى مشكلات في صورة الجسم، مثل تلك التي تقارن السمات الجسدية أو التي تجعل أنواع الجسم مثالية، أو أوزان معينة أو مستويات اللياقة البدنية.

كما تحد أيضًا من تكرار مشاهدة مقاطع الفيديو التي تعرض العدوان الاجتماعي في شكل قتال أو ترهيب وتخويف دون اتصال جسدي.


وقالت يوتيوب: "قد تكون بعض مقاطع الفيديو هذه غير ضارة عند مشاهدتها بمفردها، مع أنها قد تصبح مشكلة عندما يشاهد المراهقون النوع نفسه من المحتوى بشكل متكرر".


وتعتمد توصيات يوتيوب على المحتوى الذي يتفاعل معه المستخدمون، ولهذا السبب هناك حاجة إلى مثل هذه الضوابط.


وتصبح الآن هذه المزايا واضحة بصريًا وتظهر في كثير من الأحيان للمشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.


وتشغل المزايا افتراضيًا في إعدادات الحساب وملاحظات يوتيوب، وتظهر الآن في شكل ملء الشاشة عبر YouTube Shorts ومقاطع الفيديو الطويلة، مع عرض التذكير الافتراضي "أخذ استراحة" كل 60 دقيقة.

 

ودخلت يوتيوب في شراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة Common Sense Networks لتطوير معاييرها الجديدة وإنتاج موارد تعليمية جديدة للآباء والمراهقين.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
X

خطط اشتراكات جديدة لمنصة X

111

إسرائيل تختفي من أشهر خرائط الصين -صورة

392228

بعد عام من استحواذ ماسك عليها.. كيف تغيّرت منصة "إكس"؟

2023102916015537M4

غوغل تطلق جولة افتراضية داخل البيت الأبيض مع تعليقات صوتية

1x-1-8-1440x960

"خرائط غوغل" تطلق خصائص جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

653a749942360425c4468037

مستخدمون حول العالم يبلغون عن توقف منصة "إكس" عن العمل