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الإثنين، 14-02-2022 11:17 ص

10 اشياء عليك فعلها قبل بيع هاتفك الاندرويد

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الوكيل الإخباري - ربما تشعر أنك بحاجة إلى التبديل إلى هاتف أندرويد جديد تمامًا وترغب في بيع الهاتف الحالي (أيضًا أندرويد) ولكنك تخشى كيفية حفظ جميع البيانات الموجودة على الهاتف الحالي؟ وفيما يلى نعرض  10 أشياء مهمة يجب القيام بها قبل بيع هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد.

- النسخ الاحتياطي لجهات الاتصال الخاصة بك
إذا كنت من مستخدمي أندرويد وتستخدم تطبيقات Google كثيرًا، فتأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جهات الاتصال الخاصة بك، إذا لم تتم مزامنة جهات الاتصال الخاصة بك بالفعل مع حساب Gmail، فيمكنك القيام بذلك يدويًا.

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- النسخ الاحتياطي لرسائلك وسجلات المكالمات
تمامًا مثل جهات الاتصال الخاصة بك، يمكنك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من رسائلك وسجلات المكالمات أيضًا، يمكن نسخ رسائلك احتياطيًا باستخدام برنامج تابع لجهة خارجية مثل SMS Backup and Restore.

 

- نسخ الصور ومقاطع الفيديو 
يمكنك إما الذهاب للحصول على نسخة احتياطية على السحابة باستخدام صور Google أو Google Drive أو Microsoft OneDrive أو DropBox أو أي خدمة سحابية موثوقة أو يمكنك نقل ملفات الوسائط فعليًا إلى محرك أقراص ثابت خارجي أو SSD.

 

- تسجيل الخروج من وإزالة جميع الحسابات قبل إعادة ضبط المصنع
ستؤدي إعادة تعيين إعدادات المصنع إلى محو كل شيء على الهاتف الذكي ولكنها لا تسجّل خروجك من حساب (حسابات) Google، لذلك، تأكد من تسجيل الخروج من جميع حسابات Google والحسابات الأخرى عبر الإنترنت قبل الانتقال إلى إعادة ضبط المصنع. يمكنك التحقق من الحسابات التي تم تسجيل الدخول إليها من خلال البحث عن "حسابات" في إعدادات الهاتف أو الانتقال إلى "الحسابات" عبر إعدادات Gmail.

 

- تحقق من وجود بطاقات microSD وإزالتها
قم بإزالة بطاقات microSD من هاتفك، إذا كنت تستخدم أي منها. لكن تحقق أولاً من أن البيانات التي يخزنها آمنة بداخلها.

- لا تنس إزالة بطاقة SIM
هذا شيء لا تحتاج إلى إخبارك به، ولكن لا تنس إخراج بطاقة SIM الخاصة بك.

 

-قم بإنشاء نسخة احتياطية لتطبيق WhatsApp

لحفظ محادثات WhatsApp الخاصة بك قبل الانتقال إلى هاتف جديد، قم بإنشاء نسخة احتياطية للدردشة من إعدادات WhatsApp على Google، ويمكنك اختيار تضمين أو عدم تضمين بعض الملفات في الدردشة الخاصة بك، ثم عندما تقوم بتثبيت جديد لتطبيق WhatsApp على جهازك الجديد، يمكنك استعادة النسخة الاحتياطية للدردشة.

 

-تحقق مما إذا كان هاتفك مشفرًا
قبل الشروع في إعادة تعيين إعدادات المصنع ، تحقق مما إذا كان هاتف أندرويد الخاص بك مشفرًا. إذا لم يكن كذلك ، يمكنك القيام بذلك يدويًا من خلال إعدادات الهاتف. يجعل التشفير من الصعب جدًا على شخص آخر الوصول إلى البيانات الموجودة على هاتفك بعد إعادة ضبط المصنع. تأتي معظم هواتف أندرويد الجديدة مشفرة بالفعل ولكن الهواتف القديمة ليست مشفرة.

 

-إعادة ضبط المصنع أمر لا بد منه
الآن، عندما تكون متأكدًا من أنك قمت بعمل نسخة احتياطية لجميع الملفات المهمة في هاتفك وتم تشفيرها أيضًا، يمكنك المتابعة لإجراء إعادة ضبط المصنع. ابحث عن "إعادة تعيين" في إعدادات الهاتف وحدد "محو جميع البيانات (إعادة ضبط المصنع)"، سيؤدي القيام بذلك إلى محو كل شيء على هاتفك الذكي.

 

-قم بتنظيف هاتفك القديم ووضعه مع جميع الملحقات للحصول على سعر أفضل
يجب أولاً مسح هاتفك القديم بقطعة قماش نظيفة، ويفضل أن تكون مبللة بمحلول مطهر، ليس ضروريًا بل مجرد نصيحة للتخلص من آثار الغبار وكل البكتيريا الموجودة على سطح الجهاز. نفترض أنك احتفظت بصندوق الهاتف والملحقات التي جاءت عند شرائه،  ضع هاتفك وملحقاتك داخل العلبة.

 

 

لبنان 24 

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