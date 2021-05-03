24 ميزة سرية لأصحاب هذه الهواتف!.. تعرف عليها

الوكيل الاخباري - تعتبر بساطة هواتف "آيفون" وعدم حاجتها إلى تعقيدات كبيرة في التشغيل والتعامل معها من أهم أسباب انتشارها الواسع وشهرتها حول العالم، لكنها رغم ذلك تحتوي عددا كبيرا من الإعدادات والميزات التي يجهلها الكثير من المستخدمين.

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ورصد موقع "بوبيولار ساينس" العلمي المتخصص عددا من تلك المزايا والإعدادات المخفية داخل الهواتف، والتي جاءت على النحو التالي:

1- الإخطارات في لمحة:

يمكنك التمتع بميزة الإخطارات في لمحة إذا كنت من أصحاب هواتف "آيفون 6 إس" أو الأحدث منها، وسيكون كل ما عليه فعله هو رفع الهاتف لعرض الإشعارات حتى عندما تكون شاشة القفل مغلقة، لكن تلك الخاصية لن تعمل إلا بعد تفعيلها من الإعدادات الخاصة بالعرض والسطوع.



2- أولوية لبعض التنزيلات:

هل تقوم بتحديث عدد كبير من التطبيقات مرة واحدة؟ يمكنك إخبار هاتف آيفون، عن التنزيلات التي يجب أن تكتمل أولاً، وتلك المفيدة بشكل خاص عند إعداد هاتف جديد.

على الشاشة الرئيسية، ابحث عن التطبيق الذي تريد وضعه في مقدمة السطر واضغط بثبات، ثم اختر خيار "أولوية التنزيل" من قائمة الخيارات.



3- تغيير شدة المصباح:

قد لا تحتاج أن يكون المصباح اليدوي المدمج في هواتف آيفون بشعاع قوي وساطع، كل ما عليك هو تغيير شدة وسطوح المصباح.

ولتفعيل الميزة، ادخل إلى مركز التحكم واسحب لأعلى من أسفل الشاشة (على هاتف آيفون X اسحب لأسفل من الزاوية اليمنى العليا)، ثم اضغط ضغطة مطولة على أيقونة المصباح لتظهر لك خياراته.



4- مسح رمز الاستجابة السريعة:

يمكنك استخدامها في تشغيل مواقع ويب وتطبيقات بصورة أكثر أمنا، حيث تتحول كاميرا آيفون لماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة.



5- حذف التطبيقات غير المستخدمة:

يمكنك إخلاء مساحة على هاتفك عن طريق التخلص من التطبيقات التي نادرًا ما تستخدمها أو لا تستخدمها أبدًا.

في الواقع، يمكن لهاتف آيفون الخاص بك القيام بذلك نيابة عنك. ادخل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق عام، واختر تخزين آيفون، ثم قم بتمكين خيار إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة.



6- وضع الكاميرا الصحيح:

لا أحد يريد تفويت لقطة مهمة، لأنهم كانوا يتنقلون عبر أوضاع مختلفة داخل تطبيق الكاميرا. بدلاً من ذلك، عندما تشاهد شيئًا ما تحتاج إلى تصويره أو تصويره بسرعة، قم بضغطة مطولة على أيقونة الكاميرا بدلا من النقر عليها برفق، وستظهر لك خيارات وضع الكاميرا، ما سيؤدي إلى تسريع عملية الالتقاط.

7- إيقاف متتبعات الويب:

من خلال الإعلانات المضمنة، يمكن للمعلنين تتبعك عبر مواقع ويب متعددة، لكن أحدث إصدار من متصفح سفاري لنظام التشغيل iOS 11 يتيح لك منع هذا النشاط، مما يحد من قدرة المواقع على مراقبة سلوك التصفح الخاص بك.

ولتفعيل هذه الميزة، افتح الإعدادات، وانقر فوق سفاري، وقم بتشغيل الخيار إيقاف متتبعات الويب، ويمكنك أيضا منع ظهور الإعلانات المنبثقة في المتصفح.



8- البحث عن الرموز التعبيرية بشكل أسرع:

بدلاً من الفرز بين صفوف وصفوف الرموز التعبيرية للعثور على رد الفعل المثالي، ويمكنك تحويل كلماتك إلى صور، عن طريق فتح الرسائل، وكتابة سطر من النص، والنقر على زر الرموز التعبيرية على يسار شريط المسافة.

وستتحول جميع الكلمات التي يمكن استبدالها بالرموز التعبيرية إلى اللون البرتقالي، لمبادلة كلمة لتمثيلها التصويري الأكثر إشراقًا، ما عليك سوى النقر على الكلمة المميزة وسينخفض الرمز التعبيري.

وإذا كانت هذه الكلمة البرتقالية يمكن أن تتطابق مع رموز تعبيرية متعددة، فيمكنك اختيار واحدة مفضلة لديك.



9- ابحث من خلال علامات تبويب سفاري:

عندما يكون لديك الكثير من علامات التبويب المفتوحة، ولكنك تحتاج إلى العثور على واحدة على وجه الخصوص، فإن هذه الميزة تكون مفيدة - ولكنها غير متاحة عندما يكون هاتف آيفون في الوضع الرأسي المعتاد. للوصول إلى خيار البحث هذا، يجب عليك فتح سفاري، وتدوير هاتفك لوضعه في الوضع الأفقي، ثم الضغط على زر علامات التبويب (يبدو وكأنه مربعَين). الآن سترى مربع علامات تبويب البحث الذي لا يكون مرئيًا بشكل طبيعي.



10- تكرار الصور الحية الخاصة بك:

بشكل افتراضي، تحفظ هواتف آيفون لحظات قليلة من الرسوم المتحركة قبل وبعد التقاط الصورة فعليًا، وتجميعها معًا لإنشاء "صور حية" لتحرير إحدى هذه الصور الحية، افتحها في تطبيق الصور على "آي أو إس" واسحبها لأعلى.

وسترى مجموعة متنوعة من التأثيرات المختلفة، التي يمكنك إضافتها - بما في ذلك خيار Loop ، وهو خيار من شأنه تحويل "الصور الحية" على الفور إلى مقطع فيديو قصير متكرر.



11- التعرف على جهات الاتصال بسهولة أكبر:

عيّن نغمات رنين مخصصة وأنماط اهتزاز لأهم الأشخاص في حياتك، وستعرف دائمًا من المتصل، لإنشاء هذه التنبيهات المتخصصة، افتح جهات الاتصال، وانقر فوق أي شخص في القائمة، واختر تحرير. بالإضافة إلى تحديد نغمة رنين يمكن التعرف عليها على الفور، يمكنك النقر فوق نمط اهتزاز فريد.



12- تغيير دقة الفيديو:

تبدو مقاطع الفيديو ذات الدقة الأعلى ومعدل الإطارات الأكثر تفصيلاً رائعة على شاشة "4كى" ولكنها تشغل أيضًا مساحة تخزين كبيرة.

عند تصوير مقاطع قصيرة لأصدقائك، لا يزال بإمكانك الحصول على فيديو بجودة عالية، مع توفير قدر كبير من الذاكرة، من خلال التسجيل بدقة أقل. كل ما عليه هو التوجه إلى الإعدادات، ثم الكاميرا، ثم تسجيل الفيديو لتقليل الدقة الافتراضية.



13- التخلي عن شبكات الواي فاي الضعيفة:

أثناء التنقل، يمكن لجهاز آيفون الاتصال تلقائيًا بشبكة "واي فاي" عامة. لكن بعض الشبكات المتقطعة ستكون في الواقع أقل موثوقية من اتصال البيانات بهاتفك.

لذلك إذا كانت لديك خطة بيانات جيدة واتصال LTE قوي، فأخبر جهازك بالتخلي عن شبكة واي فاي الضعيفة لصالح بيانات جوال أكثر موثوقية.

ادخل إلى الإعدادات ، انقر فوق Cellular وقم بتشغيل مفتاح تبديل مساعدة "واي فاي".



14- فرز الملفات:

في تطبيق iOS Files ، يمكنك ترتيب ملفاتك بطرق مختلفة - لكن التطبيق لا يوضح كيفية القيام بذلك على الفور.

ما عليك سوى السحب لأسفل في مكان ما على الشاشة، وستظهر قائمة، وتتيح تلك الميزة فرز الملفات حسب الاسم أو التاريخ أو الحجم أو العلامات.

وتتيح لك القائمة نفسها أيضًا إنشاء مجلدات جديدة والتبديل بين عرض القائمة والصور المصغرة.



15- تغفو على الموسيقى:

إذا كنت ترغب في الغفوة إلى قائمة التشغيل المفضلة لديك، ولكن لا تريد تشغيلها طوال الليل، فسوف يتيح لك آيفون إيقاف الموسيقى بعد فترة زمنية محددة.

افتح تطبيق الساعة واضغط على علامة التبويب Timer.

ومن هنا، حدد عند انتهاء المؤقت. بدلاً من اختيار تشغيل نغمة رنين في تلك المرحلة، اختر إيقاف التشغيل بدلاً من ذلك.

أخيرًا، قم بتعيين مدة المؤقت وانقر فوق ابدأ، الآن، ستتوقف أي موسيقى أو ملفات بودكاست تبدأ عند انتهاء المؤقت.



16- الرد على المكالمات مع الرسائل المخصصة:

عندما تكون مشغولاً للغاية، بحيث يتعذر عليك التقاط الهاتف، يتيح لك آيفون إرسال استجابة SMS محددة مسبقًا بدلاً من الرد. في الواقع، يمكنك تحرير هذه الخيارات المحددة مسبقًا لتقول أي شيء تريده.

ولتفعيلها افتح الإعدادات، وتوجه إلى الهاتف، وانقر فوق الرد بالنص لإضافة الرسائل المحتملة وتحريرها.

17- تأمين ملاحظاتك:

على الرغم من أنه من الملائم الاحتفاظ بمعلومات خاصة للغاية - مثل كلمات المرور أو أرقام المعرفات - في تطبيق Notes (ملاحظات) بجهاز آيفون، فإنك لا تريد أن يتمكن أي شخص آخر من الوصول إلى هذه المعلومات.

لذا احمِ هذه الملاحظات بكلمة مرور، ولتفعيلها ادخل إلى الإعدادات، وانتقل إلى الملاحظات، متبوعة بكلمة المرور.

هنا، يمكنك تعيين رمز أو قفل أو بصمة أصبع، داخل التطبيق.



18- الحد من تتبع موقعك:

يجب أن تعرف أن تطبيقات معينة، مثل خدمات الخرائط أو خدمات مشاركة الرحلات، تتبع موقعك حتى تعمل بشكل صحيح. لكن هذا لا يعني أنهم بحاجة إلى تتبع مكانك في جميع الأوقات، لذلك يتيح لك آيفون ضمان وصول التطبيقات إلى موقعك فقط عندما تكون في أمس الحاجة إليه.

وللقيام بذلك، افتح الإعدادات وانقر فوق الخصوصية، ثم خدمات الموقع. حدد أي تطبيق وقم بتغيير "دائمًا" إلى "أثناء استخدام التطبيق فقط".



19- تعطيل قراءة الإيصالات:

بفضل إيصالات القراءة، سيعرف الشخص الآخر في محادثة الرسائل الخاصة بك عندما رأيت ملاحظته (على الرغم من أن الميزة تعمل فقط مع تطبيق آي مسج بدلاً من الرسائل القصيرة العادية). لمنع الآخرين من ملاحظة أنك رأيت نصه، وأنك تتجاهله عمدًا، يمكنك تعطيل إيصالات القراءة لمحادثات محددة. ما عليك سوى النقر فوق الرمز (i) الموجود أعلى المحادثة وإيقاف تشغيل خيار إرسال إيصالات القراءة.



20- إرسال رسائل أكثر تأكيدا:

إعداد آخر يعمل حصريًا في محادثات آي مسج فقط، حيث يمكنك تغيير "ارتفاع الصوت" للرسالة أو حجم نصها لإظهار خطورتها.

بمجرد كتابة رسالتك في تطبيق الرسائل، انقر مع الاستمرار فوق رمز الإرسال الأزرق على اليسار، ثم اسحبه لأعلى أو لأسفل لتغيير وزن النص الصادر.



21- اكتب التعليمات إلى سيري:

في مكان مرتفع جدًا أو هادئ جدًا، قد تفضل عدم نطق أوامر سيري صوت عالٍ. لذا اكتبهم بدلاً من ذلك. في الإعدادات، اضغط على عام، ثم إمكانية الوصول، ثم سيري. الآن قم بتشغيل خيار الكتابة لسيري، الآن، عندما تضغط باستمرار على زر الصفحة الرئيسية (أو زر التشغيل في آيفون X) لاستدعاء سيري، يمكنك التحدث أو كتابة التعليمات الخاصة بك.



22- جعل الإخطارات أقل إلهاء:

يمكن للإشعارات المستمرة أن تستنزف انتباهك حتى يصبح من المستحيل إنجاز أي شيء، ويمكنك جعل هذه التنبيهات أقل تشتيتًا، عن طريق إزالة مقتطفات المعاينة التي تأتي معها وإغرائك بفحص هاتفك على الفور.

كمكافأة إضافية، سيؤدي تغيير هذا الإعداد إلى حماية إشعاراتك من المتطفلين الذين ينظرون إلى شاشة القفل الخاصة بك.

لإزالة المعاينات، افتح الإعدادات واضغط على الإشعارات، ثم إظهار المعاينات، وأخيرًا أبدًا.



23. إرسال الأموال عبر الرسائل:

قامت أبل بدمج خدمة "أبل باي" الخاصة بها بإحكام في جميع جوانب آيفون، بما في ذلك تطبيق "آي مسج"، عندما تكتب مبلغًا بالدولار في الدردشة، سيظهر تلقائيًا تحته خط. اضغط على هذا الرقم الذي تحته خط، وسترسل "أبل باي" هذا المبلغ من حسابك إلى المشارك الآخر في محادثتك.

ومع ذلك، قبل أن يتم تحويله رسميًا، ستتاح لك الفرصة للتحقق مرة أخرى من المبلغ والتحقق منه.



24- الحصول على نص أكبر وأكثر جرأة:

لا يتعين عليك تسوية حجم النص الافتراضي وشكله على آيفون. إذا قمت بفتح الإعدادات ثم النقر فوق العرض والسطوع، فيمكنك استخدام خيارات حجم النص والنص الغامق لتغيير أسلوب الطباعة على الشاشة.

ولن يمتثل كل تطبيق لاختياراتك، ولكن ستمتثل جميع تطبيقات أبل الأصلية وجميع شاشات إعدادات آيفون.

سبوتنيك