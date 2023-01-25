3 حيل لقراءة رسائل واتساب دون علم المرسل

الوكيل الإخباري - يرغب البعض بقراءة رسائل واتساب بشكل سري دون علم المرسل حتى لا يضطروا للرد عليها، أو ليمنحوا أنفسهم الوقت الكافي لاختيار الرد المناسب.



ومهما كان السبب، هناك بعض الطرق والحيل التي تسمح بقراءة رسائل واتساب دون إعلام المرسل بقراءتها.



وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في الضغط باستمرار على الرسالة عندما تنبثق على الشاشة المقفلة لجهاز آيفون. وتفتح الميزة، المعروفة باسم "وضع التخفي الفائق"، مربع معاينة للنص الكامل طالما أنك تضع إصبعك على الشاشة. ولن يعرف المرسل أنه قد تمت قراءة رسالته.



وهناك طريقة أخرى وهي إيقاف تشغيل "إيصالات القراءة". ويقوم واتساب تلقائياً بتشغيل هذه الميزة لمستخدميه البالغ عددهم 2 مليار مستخدم. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين معرفة متى تمت قراءة رسالتهم عندما تتحول العلامتان الصغيرتان الموجودتان في أسفل يمين الرسالة إلى اللون الأزرق.

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لتعطيل هذه الميزة، افتح الإعدادات في تطبيق واتساب. انقر فوق الحساب> الخصوصية> قراءة الإيصالات> ثم قم بإيقاف تشغيل هذه الميزة.

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