3 طرق لإخفاء تحركاتك وخصوصياتك عن "غوغل"

1. إيقاف تتبع نشاطك على الويب والتطبيقات
اذهب إلى: myactivity.google.com
اختر "نشاط الويب والتطبيقات"
اضغط على "إيقاف" ثم "حذف النشاط السابق"
فعّل خيار "الحذف التلقائي" كل 3 أو 18 أو 36 شهرًا
2. حذف أو إيقاف تتبع الموقع الجغرافي
افتح تطبيق خرائط غوغل
اضغط على صورة ملفك الشخصي > "جدولك الزمني"
يمكنك:
عرض وتعديل أو حذف أيام ومواقع معينة
حذف السجل بالكامل
أو تعطيل تتبع الموقع تمامًا
3. إيقاف الإعلانات المخصصة
اذهب إلى: adssettings.google.com
أوقف خيار "الإعلانات المخصصة"
ألغِ تفعيل "إعدادات إعلانات الشركاء" لمنع مشاركة بياناتك مع شركات أخرى
عبر هذه الخطوات، يمكنك تقليل تتبع غوغل لنشاطك وموقعك، وتحسين خصوصيتك على الإنترنت.
-
أخبار متعلقة
-
مشفّرة بالكامل.. ميزة من أبل لتجنّب الازدحام المروري وتوفير الوقت
-
يوتيوب تلغي صفحة "المحتوى الرائج" وتستبدلها بقوائم مخصصة
-
ابتكار ثوري.. شريحة رقيقة تنقل 100 مليون كتاب في 7 دقائق!
-
"سبيس إكس" تستثمر ملياري دولار في شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي
-
كيف يغيّر "مشروع ديجيتس" من "إنفيديا" مشهد الذكاء الاصطناعي؟
-
متصفح Chrome يحصل على مجموعة ميزات ثورية تُعد الأفضل في تاريخه
-
"ميتا" تواصل استعداداتها سراً لتغيير مستقبل الهواتف الذكية
-
مشروع جدلي.. تواصل جديد بين البشر وحيواناتهم عبر الذكاء الاصطناعي