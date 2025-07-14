الإثنين 2025-07-14 04:03 م
 

3 طرق لإخفاء تحركاتك وخصوصياتك عن "غوغل"

ك
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري-   غوغل تتبع مواقعك ونشاطك عبر خدماتها لتقديم محتوى مخصص، لكنها تتيح لك تعطيل هذا التتبع واستعادة خصوصيتك. إليك الخطوات باختصار:

1. إيقاف تتبع نشاطك على الويب والتطبيقات
اذهب إلى: myactivity.google.com
اختر "نشاط الويب والتطبيقات"
اضغط على "إيقاف" ثم "حذف النشاط السابق"
فعّل خيار "الحذف التلقائي" كل 3 أو 18 أو 36 شهرًا

2. حذف أو إيقاف تتبع الموقع الجغرافي
افتح تطبيق خرائط غوغل
اضغط على صورة ملفك الشخصي > "جدولك الزمني"
يمكنك:
عرض وتعديل أو حذف أيام ومواقع معينة
حذف السجل بالكامل
أو تعطيل تتبع الموقع تمامًا

3. إيقاف الإعلانات المخصصة
اذهب إلى: adssettings.google.com
أوقف خيار "الإعلانات المخصصة"
ألغِ تفعيل "إعدادات إعلانات الشركاء" لمنع مشاركة بياناتك مع شركات أخرى

اضافة اعلان

 

✅ النتيجة:
عبر هذه الخطوات، يمكنك تقليل تتبع غوغل لنشاطك وموقعك، وتحسين خصوصيتك على الإنترنت.

 

ارم نيوز 

 
 
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