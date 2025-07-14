3 طرق لإخفاء تحركاتك وخصوصياتك عن "غوغل"

الوكيل الإخباري- غوغل تتبع مواقعك ونشاطك عبر خدماتها لتقديم محتوى مخصص، لكنها تتيح لك تعطيل هذا التتبع واستعادة خصوصيتك. إليك الخطوات باختصار:



1. إيقاف تتبع نشاطك على الويب والتطبيقات

اذهب إلى: myactivity.google.com

اختر "نشاط الويب والتطبيقات"

اضغط على "إيقاف" ثم "حذف النشاط السابق"

فعّل خيار "الحذف التلقائي" كل 3 أو 18 أو 36 شهرًا



2. حذف أو إيقاف تتبع الموقع الجغرافي

افتح تطبيق خرائط غوغل

اضغط على صورة ملفك الشخصي > "جدولك الزمني"

يمكنك:

عرض وتعديل أو حذف أيام ومواقع معينة

حذف السجل بالكامل

أو تعطيل تتبع الموقع تمامًا



3. إيقاف الإعلانات المخصصة

اذهب إلى: adssettings.google.com

أوقف خيار "الإعلانات المخصصة"

ألغِ تفعيل "إعدادات إعلانات الشركاء" لمنع مشاركة بياناتك مع شركات أخرى

اضافة اعلان

✅ النتيجة:

عبر هذه الخطوات، يمكنك تقليل تتبع غوغل لنشاطك وموقعك، وتحسين خصوصيتك على الإنترنت.