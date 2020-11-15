الأحد 15-11-2020
الوكيل الاخباري

حمى ارتفاع الأسعار تطال الخضار وجهات معنية توضح الأسباب - فيديو

العايد: نتائج مبشرة تدعو للتفاؤل حول لقاح كورونا

أسعار الذهب الأحد 15/11/2020

وفيات الأحد 15/11/2020

منخفـض قبرصـي يؤثــر على المملكة اليوم

انتهاء حظر التجول الشامل في المملكة

تعليق الدوام في تربية الرمثا وعدد من المدارس لتسجيل اصابات كورونا

مدير الحسين للسرطان يوضح للوكيل : استقبلنا 720 حالة خلال الحظر الشامل

الحموري للوكيل : 98 اصابة بكورونا في العناية الحثيثة

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى الى ارتفاع عدد الاصابات بكورونا




الأحد، 15-11-2020 12:13 م

3 علامات في تطبيق Gmail تؤكد اختراق بياناتك

كيف-أعمل-إيميل-جيميل-1200x630-cropped


الوكيل الإخباري _ تعد حسابات البريد الإلكتروني مصدر قلق لدى المستخدمين خاصة بعد ازدياد عمليات الاختراق التي تحدث طوال الوقت ،وذلك لأنها مرتبطة بشكل أساسي بالمعلومات الشخصية، مثل معلومات بطاقات الائتمان والعناوين الشخصية وأرقام الهواتف .

اضافة اعلان

وقد يواجه الكثير من المستخدمين مشكلة أنهم قد يكونوا مخترقين في بعض الأحيان دون علم منهم ، تعرف على ابرز العلامات التى يمكن لمستخدمي Gmail معرفة إذا كانوا مخترقين :

1- استقبال الكثير من الإيميلات الغريبة
ويتفاجأ الكثير من المستخدمين أن لديهم عشرات من الإيميلات فى الرسائل الواردة، والتى تحتوى على عدد كبير من الروابط، والتى فى الغالب ما تكون ايميلات ضارة بمجرد الخول عليها يتعرض المستخدم للاختراق. 


2- عدم استطاعة الدخول إلى حسابك رغم كتابة كلمة السر 
وقد يتم اختراق العديد من المستخدمين دون علمهم، وللتأكد من ذلك يجب الدخول على الحساب وكتابة السر صحيحة، وإذا لم يتم الدخول لمرات متكررة فإن هذا الأمر يعتبر مؤشر للاختراق. 


3- تغير فى نشاط الإيميلات  
وأحيانا عند تلقى عدد كبير من الرسائل تصبح أسهل طريقة هى حفظ الرسائل أو الإيميلات ووضعها فى قائمة القراء لاحقا حتى تحين الفرصة، وعند وجود تغير فى هذا النشاط، بحيث اكتشاف أن معظم الإيميلات قد تمت قرائتها ففي هذه الحالة قد يكون الحساب مخترق.   

 

المصدر : صدى البلد 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
e516b544-872f-4433-ac8f-00d2a392918e

5 ميزات خفية بـ واتساب يمكنك تجربتها

Facebook

فيسبوك يحذر من سرقة آلاف الحسابات.. 5 خطوات لحماية حسابك

6fa1100efb7ba95c02be0979cf3ad445

اقتباس تقنية مميزة من واتسآب إلى فيسبوك ماسنجر وإنستغرام

طريقة_استرجاع_جيميل

كيفية إرسال رسائل إلى جهات اتصال جوجل في وقت واحد

5cf96b74a3101765669de268

الصين تقود تطوير شبكات الجيل الخامس في العالم

unnamed

بسبب ميزة واحدة تجذب الملايين.. محرك بحث جديد يهدد غوغل كروم

أخبار متعلقة
طريقة_استرجاع_جيميل

كيفية إرسال رسائل إلى جهات اتصال جوجل في وقت واحد

451

جوجل تضيف ميزة جديدة لـ Gmail.. تعرف عليها