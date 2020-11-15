3 علامات في تطبيق Gmail تؤكد اختراق بياناتك

الوكيل الإخباري _ تعد حسابات البريد الإلكتروني مصدر قلق لدى المستخدمين خاصة بعد ازدياد عمليات الاختراق التي تحدث طوال الوقت ،وذلك لأنها مرتبطة بشكل أساسي بالمعلومات الشخصية، مثل معلومات بطاقات الائتمان والعناوين الشخصية وأرقام الهواتف .

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وقد يواجه الكثير من المستخدمين مشكلة أنهم قد يكونوا مخترقين في بعض الأحيان دون علم منهم ، تعرف على ابرز العلامات التى يمكن لمستخدمي Gmail معرفة إذا كانوا مخترقين :



1- استقبال الكثير من الإيميلات الغريبة

ويتفاجأ الكثير من المستخدمين أن لديهم عشرات من الإيميلات فى الرسائل الواردة، والتى تحتوى على عدد كبير من الروابط، والتى فى الغالب ما تكون ايميلات ضارة بمجرد الخول عليها يتعرض المستخدم للاختراق.





2- عدم استطاعة الدخول إلى حسابك رغم كتابة كلمة السر

وقد يتم اختراق العديد من المستخدمين دون علمهم، وللتأكد من ذلك يجب الدخول على الحساب وكتابة السر صحيحة، وإذا لم يتم الدخول لمرات متكررة فإن هذا الأمر يعتبر مؤشر للاختراق.





3- تغير فى نشاط الإيميلات

وأحيانا عند تلقى عدد كبير من الرسائل تصبح أسهل طريقة هى حفظ الرسائل أو الإيميلات ووضعها فى قائمة القراء لاحقا حتى تحين الفرصة، وعند وجود تغير فى هذا النشاط، بحيث اكتشاف أن معظم الإيميلات قد تمت قرائتها ففي هذه الحالة قد يكون الحساب مخترق.

المصدر : صدى البلد

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