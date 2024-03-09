4 نصائح هامة لمالكي المركبات الكهربائية

الوكيل الإخباري- يعتمد العمر الافتراضي لبطارية المركبات الكهربائية على عدد من العوامل. ففي حين أن عمرها يمكن أن يختلف، يتعين على الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية إصدار ضمان لمدة 8 سنوات على الأقل أو لمسافة 10 آلاف ميل.

اضافة اعلان



ومع ذلك، تقدم بعض الشركات ضمانات أطول لمدة 10 سنوات أو 100 ألف ميل، فيما توفر شركات اخرى تغطية ضمان تدوم على طول عمر السيارة.



وتختلف ضمانات البطارية ليس فقط حسب الوقت، لكن أيضاً حسب طبيعة التغطية. فبعض الشركات لا تستبدل حزمة البطارية إلا إذا ماتت تماماً، في حين أن علامات تجارية أُخرى تغطي البطارية إذا انخفضت سعتها عن نسبة معينة.



لكن كيف يمكنك إطالة عمر بطارية سيارتك الكهربائية؟

مثلما توجد إجراءات صيانة وقائية لإطالة عمر سيارتك التي تعمل بالبنزين، هناك إجراءات شحن للمركبات الكهربائية يمكنك اتخاذها لإطالة عمر بطارية مركبتك الكهربائية.



1 - تجنب ركن سيارتك الكهربائية في درجات حرارة شديدة

تحتوي بطاريات الليثيوم على أنظمة إدارة حرارية تقوم بتسخين أو تبريد نفسها، والتي بدورها تستخدم الطاقة وتستنزف حزم بطاريات المركبات الكهربائية.



حاول أن تركن في الظل إن أمكن في الأيام الحارة، وفي الداخل، في أثناء درجات الحرارة شديدة البرودة للمساعدة في إطالة عمر البطارية.



2 - لا تشحن سيارتك كثيراً أو قليلاً

السيارات الكهربائية الحديثة مزودة بأنظمة إدارة تتجنب الشحن والتفريغ بأقصى مستويات الشحن وأدناها. لذلك، يجب عليك تجنب شحن سيارتك بنسبة تزيد على 80% أو تقل عن 20% لإطالة عمر البطارية.



3 - تقليل استخدام محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية

يمكن لمحطات الشحن السريع DC رفع مستوى بطاريتك حتى 80% في أقل من 30 دقيقة. ومع هذه الراحة بالنسبة إليك، فالشحن السريع يضغط على البطارية وقد يقصّر عمرها.



وللحصول على أفضل عمر لها، يجب تحديد عدد المرات التي تقوم فيها بتوصيل محطات الشحن السريع هذه لسيناريوهات استثنائية، مثل القيام بالرحلات البرية.

4 - حافظ على حالة الشحن المُثلى في أثناء تخزين السيارة

إذا كنت تخطط لتخزين سيارتك لفترة طويلة، تأكد من أن بطاريتها لا تحتوي على شحن فارغ أو كامل. وباستخدام الشاحن الموقوت، يمكنك ضبطه للحفاظ على مستوى شحن بين 25% و75%.



حياة ثانية لبطارية السيارة

عندما ينخفض أداء بطارية السيارة الكهربائية إلى أقل من 70%، يمكن أن تدوم لفترة ثانية عندما لا يكون من المفيد تشغيل السيارة.



وثمة العديد من التطبيقات لإعادة استخدام بطاريات المركبات الكهربائية مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك أنظمة تخزين البطاريات المنزلية ومصانع الطاقة.

العربي الجديد