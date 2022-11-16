الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مقتل 6 عراقيين وإصابة 16 آخرين جرّاء انفجار في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الأربعاء، 16-11-2022 08:43 م

5 تحديثات ضخمة تنتظر مستخدمي واتساب.. تعرف إليها

main_image63752ee6e29ed


الوكيل الإخباري - يعمل تطبيق واتساب على خمسة تحديثات رئيسية بما في ذلك تغيير طريقة عمل الدردشات الجماعية وميزات جديدة أخرى في الإصدار التجريبي.اضافة اعلان


وستحدث تلك التحديثات القادمة تغييراً كبيراً في عمل التطبيق.

فيما لم يُحدد موعد طرح جميع هذه الميزات في الإصدار العام من واتساب، إلا أن الأمر قد يستغرق أياماً أو أسابيع، في حين قد تستغرق بعض التحديثات شهوراً.

5 تحديثات رئيسية

وفيما يلي خمس من الميزات الجديدة التي يتم تطويرها.

أولاً: قسم مخصص للرسائل القابلة للاختفاء معاد تصميمه بحيث يسهل استخدامه.

ثانياً: القدرة على فتح الدردشات بسرعة باستخدام رقم هاتفك حتى تتمكن من التحدث.

ثالثا: تطوير وضعية تتيح لك إضافة رقم هاتف إضافي إلى حسابك الحالي على واتساب.

رابعاً: كتم صوت تلقائي عند الانضمام إلى مجموعات واتساب كبيرة.

خامساً: دعم جديد لميزة "عدم الإزعاج" على مستوى النظام، والتي ستكشف عن المكالمات الفائتة أثناء "كتم الصوت".


استخدام أسهل

ويجب أن تجعل هذه التغييرات استخدام التطبيق أسهل بكثير على الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لإصدار أي منها.

في حين تعد ميزة الدردشة الجماعية مفيدة جداً حيث تبدأ إذا حاولت الانضمام إلى مجموعة تضم أكثر من 256 مشاركاً.

لاسي ما أنه من المستحيل حالياً أن يكون لديك مجموعة تضم أكثر من 512 عضواً، لكن واتساب يختبر أيضاً تغييراً منفصلاً يوسع الحد الأقصى لأحجام المجموعة إلى 1024 شخصاً.


ميزة الدردشة الجماعية

وحددت أحجام مجموعات واتساب في الأصل بـ 100 شخص، قبل أن تتغير إلى 256 عام 2016.

ثم في وقت سابق من هذا العام، زاد هذا العدد إلى 512 شخصاً.

يشار إلى أنه يمكن لمن يرغب أن يجرب ميزات واتساب الجديدة، قبل إتاحتها للجميع، الانضمام إلى الإصدار التجريبي واتساب بيتا عن طريق متجر غوغل بلاي من أجهزة أندرويد.

ويعد الانضمام إلى واتساب بيتا على آيفون أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة. ( العربية نت )

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كححكحكحكح

أجهزة تشكل تهديدا على حياتك.. تخلص منها !

71109

قبل بيع الهاتف.. 4 خطوات لحماية أسرارك وكلماتك السرية وصورك

202211131630406523T

غوغل بلاي توسع خدمات خدمات الدفع الإلكتروني

czo1MzoiaHR0cHM6Ly8yNC5hZS9pbWFnZXMvQXJ0aWNsZXMyLzIwMjI5MjQxNjM5NTk0NjNLSS5qcGciOw==

لهذا السبب يجب على ممارسي ألعاب الفيديو تجنب تحديث ويندوز 11

meta-facebook

فيسبوك تسرح عدد كبير من موظفيها وتتخلى عن بعض منتجاتها

42512

ماسك يتخلى عن الموظفين المتعاقدين مع تويتر دون سابق إنذار

أخبار متعلقة
whatsapp-logo-585x329

لحل المشكلة المزعجة.. 'واتساب' يختبر إسكات التنبيهات

whatsapp-phone

بخطوات بسيطة.. دردش على واتساب بدون بطاقة SIM

واتساب ٢

رسميا .. "واتساب" يطلق خدمة جديدة هامة للمشتركين

Screenshot 2020-05-16 at 10.07.44 AM

واتساب تطرح خاصية جديدة للرسائل الصوتية .. اليك كيفية تطبيقها

image

عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وإنستجرام وواتساب

How To Remove Junk Photos In WhatsApp

كيفية حذف وسائط واتساب غير الضرورية والمخفية على هاتفك