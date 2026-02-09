الإثنين 2026-02-09 01:08 م

5 تطبيقات نستخدمها يوميًا وتعمل دون إنترنت… ما هي؟

الوكيل الإخباري- في السنوات الأخيرة، اعتدنا أن معظم التطبيقات والخدمات اليومية باتت مرتبطة كليًا بالإنترنت، إلى حدّ أن استخدامها من دون اتصال أصبح استثناءً نادرًا، بل فكرة شبه منسية.
الإثنين، 09-02-2026 11:39 ص
إلا أنّ المفاجأة تكمن في أن عددًا من أشهر التطبيقات العالمية لا يزال يحتفظ بوظائف أساسية وقوية يمكن الاعتماد عليها حتى في وضع عدم الاتصال، وليس الحديث هنا عن تطبيقات متخصصة أو موجّهة لفئات محدودة، بل عن برامج منتشرة قد تكون مثبتة أصلًا على هاتفك أو جهازك.

ورغم هيمنة الإنترنت على تفاصيل حياتنا الرقمية، ما زالت هناك تطبيقات أساسية تؤدي دورها بكفاءة عند انقطاع الشبكة، ومعرفة هذه المزايا قد تكون منقذة خلال السفر، أو في حالات الطوارئ، أو عندما تخذلك الشبكة في لحظة غير متوقعة.

من تشغيل الوسائط والدفع الإلكتروني، إلى القراءة وتسجيل الدخول للحسابات، إليك 5 تطبيقات يومية تعمل دون إنترنت وتمنح المستخدم راحة بال عند السفر أو انقطاع الشبكة، بحسب تقرير نشره موقع "SlashGear".

1- متصفح كروم
رغم أن المتصفحات صُممت أساسًا للوصول إلى الويب، فإن متصفح «كروم» ومتصفحات Chromium الأخرى تحتفظ بوظائف مفيدة دون اتصال بالإنترنت، أبرزها:

تشغيل ملفات الموسيقى والفيديو والصور المخزّنة محليًا.

فتح وقراءة ملفات PDF وتحريرها.

قراءة ملفات نصية وبرمجية مثل TXT وCSS وJS.

كما يعمل المتصفح كواجهة لعدد من التطبيقات المحلية التي تعتمد عليه لعرض واجهتها، حتى في وضع عدم الاتصال، مثل بعض مشغلات الوسائط وأدوات

الذكاء الاصطناعي .

2- "سبوتيفاي"
رغم شهرته كخدمة بث موسيقي، يتيح «سبوتيفاي» لمشتركي «سبوتيفاي بريميوم» وضع تشغيل دون اتصال بالإنترنت، حيث يمكن:

تنزيل الأغاني والألبومات وقوائم التشغيل.

الاستماع للموسيقى لفترات طويلة دون اتصال.

تخزين ما يصل إلى 10 آلاف أغنية.

كما يتيح التطبيق تشغيل ملفات الموسيقى المحلية المخزّنة على الهاتف، ليعمل كمشغّل موسيقى تقليدي إلى جانب مكتبة البث.

3- google wallet وApple Wallet
قد يتفاجأ البعض بأن الدفع عبر Google Wallet وApple Wallet لا يتطلب اتصالًا بالإنترنت.
 
 


