5 حيل بسيطة لتسريع شحن هاتفك الذكي

الوكيل الإخباري - يشعر الكثيرون بالإحباط عندما تكون عملية شحن هاتفهم الذكي بطيئة، لذا فإنهم يبحثون عن أفضل الطرق لتسريع عملية الشحن.



فيما يلي خمس نصائح تساعدك في شحن هاتفك الذكي بشكل أسرع، وفق ما أورد موقع غادجيتس ناو الإلكتروني:





استخدم شاحناً أصلياً



إذا كان شحن هاتفك الذكي بطيئاً، فاستخدم الشاحن الأصلي الذي يأتي مع الهاتف عند شرائه. كما يمكنك شراء شاحن أصلي متوافق مع هاتفك الذكي.





استخدم كابل شحن ومحول عالي الجودة



قد لا يكون كابل الشحن والمحول المرفق بهاتفك الذكي هو الأفضل للشحن، وقد لا يوفر طاقة كافية لشحن هاتفك الذكي بسرعة. لذلك، حاول شراء كابلات ومحولات شحن عالية الجودة لتوفير الطاقة المطلوبة لشحن هاتفك الذكي بسرعة.





تجنب استخدام الهاتف الذكي أثناء الشحن



عند استخدام هاتفك الذكي أثناء الشحن، فإنه يستخدم طاقة أكثر مما يتلقاه من الشاحن. نتيجة لذلك، يتم شحن الهاتف الذكي ببطء. لذلك تجنب استخدام الهاتف الذكي عند الشحن، وستلاحظ تحسناً ملحوظاً في سرعة الشحن.





استخدم مقبس الحائط بدلاً من منافذ USB



عندما تقوم بشحن هاتفك الذكي باستخدام منفذ USB على جهاز كمبيوتر، فإنه يتم شحنه بشكل أبطأ بكثير مما لو كان متصلاً بمقبس الحائط. لذلك، عندما تريد شحن هاتفك الذكي بسرعة، قم بتوصيله بمقبس الحائط باستخدام المحول المناسب.



قم بإزالة غطاء الهاتف الذكي

إذا كان هاتفك الذكي في حقيبة واقية، فقد يولد حرارة، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الشحن. لذلك، قم بإزالة غطاء الهاتف الذكي، وسيتم تسريع عملية الشحن.

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