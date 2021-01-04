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الإثنين، 04-01-2021 11:50 ص

5 خطوات لحفظ ومشاركة حالات الآخرين على واتساب

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الوكيل الإخباري _ يسعى بعض مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" للوصول الى طريقة لتحميل ملفات حالات الأصدقاء بدلا من إلتقاط لقطة شاشة لها، وعلى الرغم من ان التطبيق لا يوفر هذه الخاصية ، الا ان هناك بعض الخطوات التي عليك اتباعها لتتمكن من حفظ الحالات :

- ستحتاج إلى تثبيت تطبيق تابع لجهة خارجية، يمكنك استخدام تطبيق Status Saver.

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- افتح التطبيق الجديد وامنحه إذنا للوصول إلى مساحة تخزين هاتفك.


- عليك مشاهدة الحالة اولا على تطبيق المراسلة، ثم قم بفتح تطبيق Status Saver مرة أخرى.


- عند فتح تطبيق Status Saver ، سترى جميع الحالات التي شاهدتها على واتساب سواء أكانت صور أو مقاطع فيديو، قم بالنقر على الفيديو أو الصورة التي تريد حفظها ثم الضغط على أيقونة التنزيل الموجودة في أسفل يمين الشاشة.


- يوجد زر آخر أسفل يمين الشاشة وهو رمز المشاركة، بالضغط عليه سيمنحك خيار مشاركة الحالة مع أصدقائك على واتساب أو تويتر أو فيسبوك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.

 

المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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