الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 12:37 م

5 ميزات تؤدي إلى إبطاء موقعك وخفض تصنيف جوجل

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الوكيل الإخباري - يعتمد محرك بحث جوجل على مجموعة من الخواص والعوامل المتنوعة لترتيب المواقع في صفحات البحث الخاصة به. 

لذلك قد تجد موضوعًا من أحد المواقع يحتل الصفحة الأولى وتجد موضوعًا آخر يحتل الصفحة الأخيرة. 

وتعتبر سرعة الموقع أحد أكبر هذه العوامل المؤثرة في تصنيف جوجل، حيث لا يرغب محرك البحث في إرسال المستخدمين لموقع بطيء.

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أزرار منصات التواصل الاجتماعي
تمتلك الكثير من المواقع والشركات صفحات في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعتبر خطوة رئيسية في الدعاية لهم.
لذلك يضعون أزرارًا تربط هذه الصفحات مع موقعهم، ولكن تأخذ هذه الأزرار جزءًا من مساحة الصفحة الظاهرة. 

 

أكواد الإعلانات من جوجل أو غيرها
تعتمد الكثير من المواقع على الإعلانات من شركة Adsense التابعة لجوجل أو غيرها من الشركات كمصدر دخل رئيسي.
لذلك يسارع البعض في وضع الكثير من أكواد الإعلانات في الصفحة وجعل الصفحة تمتلئ بها، وهذا يتسبب في جعل الموقع أبطأ.

 

ميزات Java 
لازلت لغة Java أحد أهم لغات تطوير المواقع والتي يعتمد عليها الكثير من المطورين، وذلك لأنها توفر لهم تحكمًا كامل في الموقع.
ولكن تعتبر لغة Java أبطأ قليلًا في الاستخدام من اللغات الأخرى التي تتم معالجتها من ناحية الخادم بدلًا من حاسوب المستخدم.

 

الصور الغير محسنة
تساعد الصور المستخدمين على فهم ما تقوله، وتجعل شكل الصفحة أفضل وبالتالي تجذب مستخدمين أكثر للبقاء فيها.
ولكن إن لم تستخدم هذه الصور بشكل جيد أو مناسب، فإنك قد تسبب في تدمير سرعة موقعك وتصنيف الموقع في جوجل معها.

تنسيقات CSS السيئة
تعتمد بعض المواقع على لغة CSS لتصميم الجوانب الجمالية من الموقع، وجعله يبدو أجمل وأكثر تخصيصًا. 
ولكن بعض هذه الأكواد تكون كبيرة وسيئة وذلك ما يجعل الموقع يصبح أبطأ وغير قادر على الظهور بشكل جيد.

 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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