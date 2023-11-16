5 ميزات لساعة آبل يمكن أن تفيد مرضى السكري

الوكيل الإخباري - على مر السنين، تطورت التكنولوجيا كثيراً وأصبحت تساعد الأشخاص المصابين بالسكري على إدارة صحتهم بشكل فعال، وبرزت ساعة آبل بمجموعتها الشاملة من ميزات مراقبة الصحة، بما في ذلك أدوات مفيدة لمرضى السكري.



فيما يلي أهم ميزات ساعة آبل التي تفيد مرضى السكري، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني:

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تتبع نسبة الجلوكوز في الدم

على الرغم من أن ساعة آبل نفسها لا تقيس مستويات الجلوكوز في الدم بشكل مباشر، إلا أنها يمكن أن تتكامل مع أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) التابعة لجهات خارجية. يتيح ذلك للمستخدمين الحصول على قراءات جلوكوز الدم في الوقت الفعلي مباشرة على شاشة الساعة، مما يلغي الحاجة إلى وخز الأصابع بشكل مستمر.





مراقبة النشاط

النشاط البدني المنتظم ضروري للحفاظ على السيطرة على نسبة السكر في الدم والصحة العامة. يتتبع تطبيق نشاط ساعة آبل الخطوات اليومية والسعرات الحرارية المحروقة والدقائق النشطة، مما يوفر للمستخدمين رؤى قيمة حول مستويات نشاطهم ويحفزهم على البقاء نشطين.

مراقبة معدل ضربات القلب

تقلّب معدل ضربات القلب (HRV)، هو مقياس للاختلاف في الفترات الزمنية بين نبضات القلب. أظهرت الدراسات أن معدل ضربات القلب يمكن أن يكون مؤشراً للتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى القصير والطويل. تتتبع ساعة آبل معدل ضربات القلب بشكل مستمر على مدار اليوم، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة اتجاهات معدل ضربات القلب واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم.



تتبع النوم

النوم الكافي أمر بالغ الأهمية للصحة العامة ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على التحكم في نسبة السكر في الدم. يتتبع تطبيق النوم الخاص بساعة آبل مدة وجودة النوم، مما يوفر للمستخدمين رؤى حول أنماط نومهم ويساعدهم على تحديد مشاكل النوم المحتملة التي قد تؤثر على إدارة مرض السكري.



تكامل تطبيقات الطرف الثالث

يقدم نظام ساعة آبل البيئي مجموعة واسعة من تطبيقات إدارة مرض السكري التابعة لجهات خارجية، ولكل منها ميزاته ووظائفه الفريدة. يمكن أن توفر هذه التطبيقات للمستخدمين أدوات إضافية لتتبع نسبة الجلوكوز في الدم، وتخطيط الوجبات، وجرعات الأنسولين، وإدارة مرض السكري بشكل عام.

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