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الإثنين، 20-03-2023 02:53 م

6 أدوات من مايكروسوفت تستخدم تشات جي بي تي

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الوكيل الإخباري - عاد برنامج أوبن آل المدعوم من مايكروسوفت بإصدار جديد من التكنولوجيا تحت اسم تشات جي بي تي 4، وسيعمل نموذج اللغة الجديد متعدد الوسائط في العديد من التطبيقات.

فيما يلي مجموعة من أدوات مايكروسوفت التي تحتوي على تشات جي بي تي، وفق ما أورد موقع غادجيتس ناو الإلكتروني: 

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بينغ
أعلنت مايكروسوفت عن دمج بينغ الجديد مع تشات جي بي تي في فبراير. وسيحصل بينغ الجديد على ميزة دردشة جديدة تتيح للمستخدمين طرح الأسئلة والحصول على إجابات وإعادة كتابة النص والمزيد. كما أكدت الشركة عن أنها ستدمج إصدار تشات جي بي تي 4 مع بينغ في وقت قريب. 


شريط أدوات بينغ في متصفح إيدج
يأتي أحدث إصدار من مايكروسوفت إيدج مزوداً بشريط أدوات بينغ مضمن يتيح للأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعاينة استخدام ميزة الدردشة في بينغ. بالإضافة إلى ذلك، يتيح شريط الأدوات أيضاً للمستخدمين كتابة نص وإنشاء منشور مدونة وإنشاء تسميات توضيحية وأفكار.


سكايب
قامت مايكروسوفت بدمج بينغ تشات بوت في سكايب، ما يسمح للمستخدمين بإجراء محادثة مع بينغ والحصول على إجابات على الاستفسارات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضاً إنشاء مجموعة على سكايب باستخدام بينغ تشات بوت والتفاعل معها أثناء محادثة أو مكالمة جارية.


شريط بحث ويندوز 11
قامت مايكروسوفت بدمج بينغ في شريط بحث نظام التشغيل ويندوز 11، والذي يسمح للمستخدمين بكتابة استفساراتهم مباشرة في مربع البحث وتلقي الإجابات. 



منشئ صور ذكي في بينغ
لدى بينغ أيضاً منشئ صور ذكي جديد وهو مستوحى من تشات جي بي تي، وقد تم تضمينه في شريط البحث عن الصور ويسمح للمستخدمين بإنشاء صورة بناءً على متطلباتهم.



مايكروسوفت أزور
أعلنت مايكروسوفت مؤخراً عن دمج تشات جي بي تي في نظام أزور لتزويد المطورين بخيار دمج الذكاء الاصطناعي المستند إلى تشات جي بي تي في تطبيقاتهم وخدماتهم.

 

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