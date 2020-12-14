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الإثنين، 14-12-2020 01:08 م

6 خطوات لإخفاء شبكة واي فاي المنزلية

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الوكيل الإخباري _ على الرغم من أن تأمين شبكات الواي فاي أمر مهم إلا أنه أحيانا يتم اختراقها، حيث تشكل عملية تأمين شبكة Wi-Fi المنزلي قلقا كبيرا لدى الكثيرين، حيث إن اختراق الشبكة يمثل خطرا كبيرا ليس بسبب سرقة الإنترنت فقط ولكن سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين في المنزل.


ويعد اسم الواي فاي من الامور التي تعرض الشبكة للاختراق في معظم  الأوقات ، حيث يجب اخفاء الاسم لمنع أي فرصة للهاكرز من اختراق الشبكة وتحديدها، ولإخفاء شبكة الواي فاي الخاصة بالمستخدمين يجب اتباع الخطوات الآتية : 

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1- لابد من فهم رمز SSID 

يعتبر  رمز SSID  هو الرمز الذى يميز شبكة الواي فاي الخاصة بك عن أي شبكة أخرى، وهو عبارة عن سلسلة من الأحرف ، بحد أقصى 32 حرفًا ، والتي تميز شبكتك اللاسلكية عن أي شبكة أخرى وتسهيل العثور على المستخدم . 


2- ادخال عنوان IP لشبكة الواي فاي الخاصة بك

أدخل عنوان IP لشبكة الواي فاي الخاصة بك في شريط عنوان متصفح الإنترنت، وإذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى جهاز التوجيه الخاص بك من قبل ، حيث انك تحتاج أولًا إلى تحديد عنوان IP ويعتبر العنوان الافتراضي لجميع الأنظمة تقريبًا هو "192.168.1.1." ، قم بإدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول مثل مفتاح الشبكة و SSID ومفتاح التشفير. توجد هذه التسمية عادةً في الجزء السفلي من معظم أجهزة التوجيه.


3- ادخال معلومات تسجيل الدخول

 أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك إذا أدخلت عنوان IP الصحيح ، فسيُطلب منك تسجيل الدخول باسم مستخدم وكلمة مرور، حيث أن  اسم المستخدم هو admin ثم عليك تسجيل كلمة المرور . 


4- تعديل البيانات 

حدد شبكة الواي فاي المنزلية WLAN أو خيارا مشابها ، اضغط فوق الخيار الذي يتيح لك تكوين الشبكة،  وقد يظهر على هذا الزر كلمة تعديل اخترها وقم بتعديل بياناتك. 


5- الغاء تحديد اسم الشبكة

قم بالغاء تحديد أي خيار مثل اسم الشبكة وكذلك يجب إخفاء SSID،حيث  سيؤدي إجراء هذا التغيير إلى منع متصفحك من اقتراح  اسم الشبكة الخاصة بك إلى أي شخص .  


6- خطوات إضافية 

عند جعل شبكتك غير مرئية فإنه أحيانا يستطيع الهاكرز التمكن من معرفة  SSID المخفى والخاص بشبكتك، لذلك قم بتصفية ما يسمى بـ عناوين MAC حيث إن MAC  هى معرفات تحملها جميع الأجهزة التي تدعم واي فاي ، وفي هذه الحالة سيتعين عليك إدخال العناوين يدويًا التي يمكنها الوصول إلى شبكتك اللاسلكية. 

المصدر : صدى البلد 


 




 

 


 

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