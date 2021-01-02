6 خطوات لإخفاء صورتك على واتساب

الوكيل الإخباري _ يواصل تطبيق التراسل الأشهر واتساب في تطوير وطرح ميزات جديدة التي تساعد المستخدمين إلى حد كبير لتحقيق أقصى استفادة من تطبيق المراسلة، وتتمثل إحدى أحدث هذه الميزات في أنه يمكنك إخفاء صورة ملفك الشخصي عن المستخدمين الآخرين.



يمكنك إخفاء صورة ملفك الشخصي على "واتساب" من جهات اتصالك من خلال الخطوات التالية :





- افتح تطبيق واتساب على هاتفك.



- انقر على الثلاث نقاط الأفقية أعلى يسار الشاشة، ومن القائمة المنسدلة انقر على خيار الإعدادات Settings.



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-اضغط على خيار الحساب Account، ثم الخصوصية Privacy.



- انقر فوق خيار الصورة الشخصية، يأتي واتساب بإعداد افتراضي وهو الجميع everyone.





- اذا أردت عرض صورة الملف الشخصي على جهات الاتصال الخاصة بك، حدد خيار "جهات الاتصال الخاصة بي My contacts".



-حدد خيار "لا أحد anybody"، إذا كنت لا تريد عرض الصورة لأي شخص، بمجرد إخفاء صورة الملف الشخصي على واتساب ستظهر صورة رمزية رمادية في الملف الشخصي لجميع المستخدمين على المنصة.



المصدر : صدى البلد



