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الثلاثاء، 28-12-2021 02:32 م

Android 12 Go سيجعل الهواتف منخفضة التكلفة أسرع وأكثر كفاءة

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "غوغل" الأميركية عن طرح نظام "Android 12 Go"؛ وذلك بعد أن بدأ نظام التشغيل "Android 12" بشق طريقه إلى المزيد من الأجهزة.

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وعندما يصل نظام التشغيل "Android 12 Go" إلى الأجهزة في عام 2022، سيجعل الهواتف منخفضة التكلفة أسرع بنسبة تصل إلى 30%، وفقاً للشركة، وقد نجح العملاق الأميركي في تحسين جودة النظام بنسبة 20% عن سابقه "Android 11 Go Edition".


وبالنسبة للمميزات، إذا كانت المساحة داخل جهازك تسبب لك مشكلة، فإن النظام الجديد سيقدم لك ميزة جديدة تتيح لك الحفاظ على عمر البطارية والتخزين، عن طريق إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها بشكل متكرر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام "Files Go" لحذف شيء ما بأمان ثم استعادته بعد 30 يوماً. وفي الوقت نفسه، يتيح لك تحديث ميزة "المشاركة القريبة" حفظ البيانات عن طريق نقل التطبيقات بين الأجهزة بشكل منفصل، وإذا احتجت في أي وقت إلى ترجمة صفحة ويب، فيمكنك الآن القيام بذلك بسرعة، بفضل الاختصار المضاف حديثاً، الموجود في واجهة التطبيقات الحديثة.

 

بالإضافة إلى تعديلات الأداء، فإن إصدار "Android 12 Go" يعمل، أيضاً، على تحسين الخصوصية، ويمكنك استخدامه لمراجعة جميع الأذونات، التي يمكن لتطبيقاتك الوصول إليها، وإبطالها حسب الحاجة.

المصدر - زهرة الخليج 

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