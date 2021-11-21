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الأحد، 21-11-2021 01:58 م

DuckDuckGo تمنع تتبع مستخدمي أندرويد

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الوكيل الإخباري - تضيف شركة DuckDuckGo للتكنولوجيا التي تركز على الخصوصية، والتي بدأت حياتها كمحرك بحث، القدرة على حظر أدوات التتبع المخفية إلى تطبيق أندرويد الخاص بها.

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ويتم طرح الميزة، التي يطلق عليها اسم حماية تتبع التطبيقات لنظام أندرويد، في مرحلة تجريبية. وتهدف إلى محاكاة عناصر تحكم iOS من آبل.


وتقول الشركة: الفكرة هي أننا نحظر عملية جمع البيانات هذه من التطبيقات. من المفترض أن ترى عددًا أقل بكثير من الإعلانات المخيفة التي تتبعك عبر الإنترنت.

 

ويأتي ذلك بعد أن طرحت شركة آبل في نهاية شهر أبريل أدوات شفافية تتبع التطبيقات التي هزت صناعة الإعلان في جوهرها.


ويمكن لمالكي آيفون وآيباد الآن منع التطبيقات من تتبع سلوكهم واستخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة. ومنذ إطلاق الميزة، تم محو ما يقرب من 10 مليارات دولار من عائدات سناب وميتا وتويتر وجوجل.


وتحتوي الغالبية العظمى من التطبيقات على متتبعين تابعين لجهات خارجية مخفية في التعليمات البرمجية.


وتراقب هذه المتتبعات سلوكك عبر تطبيقات مختلفة، وتساعد في إنشاء حساب لك يمكن أن يتضمن ما تشتريه وبيانات ديموغرافية ومعلومات أخرى يمكن استخدامها لتقديم إعلانات مخصصة لك.

 

وتقول DuckDuckGo إن تحليلها لتطبيقات أندرويد المجانية الشائعة يظهر أن أكثر من 96 في المئة منها تحتوي على أجهزة تعقب.


ويعني حظر أدوات التتبع هذه أن فيسبوك وجوجل لا يمكنهما إرسال البيانات مرة أخرى إلى الشركة الأم، ولا العشرات من شبكات الإعلانات التي لم تسمع بها من قبل.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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