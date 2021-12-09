Kickstarter تنقل منصة التمويل الجماعي إلى البلوك تشين

الوكيل الإخباري - تضع منصة التمويل الجماعي Kickstarter رهانًا كبيرًا على البلوك تشين، وتعلن عن خطط لإنشاء بروتوكول مفتوح المصدر من شأنه إنشاء نسخة لامركزية من وظائف المنصة الأساسية.





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وتقول الشركة إن الهدف هو أن تتبنى منصات متعددة البروتوكول، بما في ذلك، Kickstarter.com.

وتطلق الشركة منظمة جديدة تسمى Kickstarter PBC، التي تبدأ بتطوير البروتوكول. وتمول الشركة المشروع.

وتعين الشركة مجلسًا أوليًا للمنظمة. وتلتزم بأن تكون إحدى المنصات الأولى في البروتوكول، وذلك بالرغم من عدم تقديم جداول زمنية محددة لوقت حدوث مثل هذا الانتقال.



وأعلنت الشركة أيضًا أنها بصدد إنشاء مختبر حوكمة مستقل، الذي ينشر الأبحاث ويتفاعل مع المجتمع حول موضوع حوكمة البروتوكول.



وتشترك Kickstarter في بعض الأفكار مع منتجات البلوك تشين. بما في ذلك السماح للمستهلكين بدعم المشاريع وبناء مجتمع من حولها مع المشاركة في نجاح هذه المنتجات.



وفي حين أن الحصة في نموذج Kickstarter كانت عبارة عن منتج مادي أو رقمي مكتمل، فإن منصات التمويل الجماعي الجديدة القائمة على البلوك تشين تعمل على تغيير هذا النموذج من خلال منح المستخدمين رموزًا مرتبطة بالمشاريع التي يمكن أن تتراكم قيمتها مع نضوج المنتج.

ويبدو أن الشركة تهدف في الوقت الحالي إلى التحرك ببطء فيما يتعلق بكيفية تأثير البروتوكول في تجربة المستخدم.



وتقول الشركة: بصفتك مستخدمًا، تظل تجربة Kickstarter المألوفة لديك كما هي. لن ترى البروتوكول. ولكن تستفيد من تحسيناته.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية