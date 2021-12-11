Life360 تحقق الملايين من بيع بيانات الموقع

الوكيل الإخباري - تبيع Life360، الشركة التي تصنف منتجها على أنه تطبيق أمان العائلة، بيانات الموقع لعملائها البالغ عددهم 31 مليون عميل – بما في ذلك الأطفال – منذ عام 2016، وفقًا لتقارير The Markup.





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وتم تسويق Life360، وهو تطبيق أمان عائلي شهير يستخدمه 33 مليون شخص حول العالم، باعتباره وسيلة للآباء لتتبع حركات أطفالهم باستخدام هواتفهم المحمولة.



وعلمت The Markup أن التطبيق يبيع بيانات عن أماكن الأطفال والعائلات لما يقرب من عشرة من وسطاء البيانات الذين باعوا البيانات لأي شخص تقريبًا يرغب في شرائها.

وتعد Life360 بمثابة واحدة من أكبر مصادر البيانات لما أصبح صناعة تتبع موقع الهاتف بقيمة 12 مليار دولار.



وفي شهر نوفمبر، أعلنت الشركة أنها توصلت إلى صفقة للاستحواذ على شركة Tile الشهيرة لتتبع العناصر مقابل 205 ملايين دولار.



وقالت إنها تخطط لمتابعة الإدراج العام المزدوج في الولايات المتحدة (وهي مدرجة حاليًا في بورصة الأوراق المالية الأسترالية) العام المقبل.



ويتم تعيين تطبيق Life360 افتراضيًا على الموافقة على بيع بيانات المستخدم. ويحتاج المستخدمين إلى إلغاء الاشتراك في إعدادات التطبيق لمنع مشاركة بياناتهم الشخصية.

وأثناء الإعلان عن الاستحواذ على Tile، الذي يحافظ على Tile ككيان مستقل بقيادة الرئيس التنفيذي الحالي، وصفت الشركة خططها لربط حسابات Tile بتطبيق Life360.



وقالت إن واجهات برمجة التطبيقات يمكن أن تسمح للعملاء بدمج جميع أفراد الأسرة وأشياءهم في واجهة واحدة.



ووفقًا لـ The Markup، أنتجت Life360 ما يقرب من 700000 دولار من بيع بيانات الموقع في عام 2016. وقد يصبح هذا لاحقًا مصدر دخل أكثر تكاملاً للشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أنها حققت نحو 16 مليون دولار في عام 2020، حتى مع إعلانها عن خسارة إجمالية قدرها 16.3 مليون دولار العام الماضي.

وردت شركة Tile على أسئلة حول كيفية تأثير الصفقة المحتمل في البيانات: لا تبيع Tile البيانات الشخصية ولدينا دعم Life360 الكامل والتزامها بمواصلة ذلك.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية