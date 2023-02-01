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الأربعاء، 01-02-2023 01:36 م

OpenAI تطلق أداة لاكتشاف نصوص الذكاء الاصطناعي

OpenAI-تطور-أداة-لتوليد-النصوص-تلقائياً


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة (OpenAI) يوم الثلاثاء عن إطلاق أداة جديدة لتصنيف النصوص واكتشاف إن كانت أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل: روبوت الدردشة (ChatGPT)، قد كتبتها.

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وأوضحت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي في منشور على مدونتها: “إن مُصنِّف نصوص الذكاء الاصطناعي (AI Text Classifier) هو نموذج (GPT) مضبوط بدقة ويتنبأ بمدى احتمالية إنشاء جزء من النص بواسطة الذكاء الاصطناعي من مجموعة متنوعة من المصادر، مثل: (ChatGPT)”.


ويأتي إطلاق الأداة الجديدة من (OpenAI) بعد أن حظرت العديد من الجامعات والمدارس روبوت الدردشة الشهير (ChatGPT) التابع للشركة، وذلك لقدرته على إكمال واجبات الطلاب المنزلية، مثل: كتابة تقارير عن الكتب والمقالات، وحتى إنهاء مهام البرمجة.


ووفقًا لموقع (BusinessInsider)، فقد حُظر روبوت الدردشة (ChatGPT) في مدارس مدن أمريكية، مثل: نيويورك، وسياتل، ولوس أنجلس، وبالتيمور، كما حظرت جامعات في فرنسا والهند أيضًا الوصول إلى الأداة من أجهزة الحاسوب المدرسية.


ومع ترجيح أن يستخدم المعلمون مُصنِّف نصوص الذكاء الاصطناعي (AI Text Classifier) الجديد من (OpenAI) للتحقق من غشّ الطلاب في واجباتهم المدرسية، فقد حذّرت الشركة من أنه لا ينبغي استخدام الأداة بوصفها “الدليل الوحيد” لتحديد عدم الأمانة الأكاديمية.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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