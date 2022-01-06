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الخميس، 06-01-2022 02:34 م

TP-Link لديها موجه بهوائيات تضبط اتجاهها تلقائيًا

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الوكيل الإخباري - في ما يرجح أنه أحد الابتكارات الغريبة في CES هذا العام، تعرض شركة TP-Link النموذج الأولي لجهاز التوجيه الجديد Archer AXE200 Omni.

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وهناك الكثير من أجهزة التوجيه الجديدة التي تستفيد من ظهور اتصال 6E لأول مرة في CES لهذا العام. ولكن هندسة هذا الموجه بالذات تثير بعض الدهشة.

ويتميز Archer AXE200 Omni بأربعة هوائيات دوارة ميكانيكيًا يتم فتحها وتدويرها تلقائيًا للبحث عن أفضل إشارة ممكنة.


وتتكيف هذه الهوائيات الروبوتية مع اتجاه المستخدم أو الاتجاهات المخصصة على التطبيق.


وبالرغم من أن ضرورة هذه الميزة الخاصة قابلة للنقاش. ولكن من الغريب رؤية جهاز توجيه ينبض بالحياة ويحرك هوائياته.


وفي حين أن فعالية هذه الميزة بالذات غير مؤكدة. ولكن المواصفات الفنية مثيرة للإعجاب.


وكما قد تتوقع من جهاز توجيه 6E، يتميز Archer AXE200 Omni بسرعة ثلاثية المدى محسنة، مع مدى 6 جيجاهرتز ينضم إلى مدى 5 جيجاهرتز و 2.4 جيجاهرتز الحاليين.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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