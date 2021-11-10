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الأربعاء، 10-11-2021 03:06 م

You.com تريد إعادة تشكيل محرك البحث

تعرف على you.com ، محرك بحث الجديد الذي يتحدى غوغل


الوكيل الإخباري - ينظم محرك بحث جوجل الطريقة التي يفكر بها المليارات من الأشخاص في الحقائق والبيانات، وقد تم تنظيمه لسنوات حول مبدأ يطلق عليه إجابة واحدة حقيقية الذي يتمحور حول فكرة أن معظم الأشخاص يبحثون عن أفضل إجابة عن طريق مقتطف واقعي موجز.

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ولكن هذه ليست هي الطريقة الوحيدة التي قد يتنقل بها الأشخاص على الويب، وتحاول شركة تسمى You.com تقديم شيء مختلف عبر محرك بحث مبني على فرز النتائج ومقارنتها.

وتم افتتاح موقع You.com، الذي أسسه اثنان من موظفي Salesforce السابقين، في نسخة تجريبية عامة ويعلن عن جولة تمويل بقيمة 20 مليون دولار بقيادة المدير التنفيذي لشركة Salesforce مارك بينيوف.


تتخلى الخدمة عن القائمة الخطية للروابط التي تجدها في معظم محركات البحث ذات الأغراض العامة، وتختار شبكة من الإجابات مرتبة حسب المصدر.


وتتضمن المصادر فئات عامة مثل “نتائج الويب” و “الأخبار” ولكن أيضًا مواقع محددة مثل StackOverflow وويكيبيديا وتويتر وأمازون ولينكدإن ومواقع إخبارية فردية مثل نيويورك تايمز.


وعلاوة على هذا التغيير التنظيمي، تتمثل الميزة المميزة الكبيرة لموقع You.com في أنه يتيح للأشخاص التأثير في المصادر التي يرونها.


ويمكنك “التصويت لصالح” و “التصويت لمعارضة” فئات معينة. نتيجة لذلك عند إجراء عمليات بحث، فإنك ترى المصادر المفضلة أولاً، وعمليات البحث المحايدة بعد ذلك، والمصادر التي حصلت على تصويت منخفض في آخر مرة.

 

وتتأثر الفئات أيضًا بسياق بحثك. وبعض عمليات البحث هذه تظهر نتائج مشابهة جدًا لمحرك بحث جوجل. ولكن الواجهة تشجع على البحث عبر مجموعة من المصادر بدلاً من النقر فوق أول رابط أو رابطين.


ويتضمن أيضًا أدوات مثيرة للاهتمام لحالات استخدام محددة. ويؤدي البحث عن حلقة جافا سكريبت، على سبيل المثال، إلى استدعاء قوائم الصفحات المرجعية عبر جوجل.


ولكن You.com يعرض مقتطفات نص عادي حقيقية من بناء الجملة من مصادر مثل W3Schools التي يمكنك نسخها ولصقها بسهولة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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