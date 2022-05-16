Zuck Bucks.. فيسبوك تعمل على إطلاق عملة افتراضية خاصة بها

الوكيل الإخباري - يبدو أن شركة ميتا Meta – الأم لشركة فيسبوك – لم تتخلى تماما عن خططها بشأن العملات الرقمية، حيث تعمل الشركة الأمريكية عملاق الشبكات الاجتماعية في العالم على تطوير عملة افتراضية خاصة بمنتجاتها تطلق عليها مبدأيا اسم Zuck Bucks ، وهو الاسم المستوحي من اسم مارك زوكربيرج الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك حسب تقرير جديد نشرته فاينانشال تايمز.



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وكانت ميتا قد أعلنت خلال الشهور الماضية استسلامها في إطلاق مشروع Diem (ليبرا سابقا)، وهو المشروع الذي كان يخطط لإطلاق عملة رقمية مربوطة بالدولار، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركات الأخرى، لكن العملة واجهت انتقادات كبيرة ومعارضة من الجهات التنظيمية في مختلف الدول، مما أدى لانسحاب الشركاء قبل إعلان ميتا (فيسبوك سابقا) للإعلان عن توقف المشروع رسميا.

لكن عملة Zuck Bucks التي تحمل اسما مستوحي من اسم مؤسسها لن تكون غالبا عملة مشفرة، حيث تميل شركة ميتا Meta إلى توفيرها كعملة افتراضية للدفع أو الشراء داخل منتجات الشركة مثل فيسبوك وانستجرام وواتساب ومشروعات الميتافيرس الخاصة بها وغيرها، وذلك على غرار عملة روبوكس Robux في لعبة الأطفال الشهيرة روبلوكس Roblox، والتي تحقق نجاحا كبيرا داخل اللعبة.

ورغم تخليها عن خططها بشأن مشروع Diem أو Libra، إلا أن ميتا لم تبعتد مطلقا عن مشروعات البلوكشين، حيث تقول فاينانشيال تايمز أن الشركة تخطط لإطلاق برنامج تجريبي لنشر ومشاركة رموز NFTs عبر فيسبوك خلال مايو 2022، كما أن الشركة تختبر السماح بالانضمام لمجموعات فيسبوك على أساس ملكية رموز NFT، كما تختبر الشركة أيضا إطلاق المزيد من المميزات المرتبطة بذلك، وكانت زوكربيرج قد قال سابقا أن رموز NFTs ستصل قريبا إلى انستجرام.



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