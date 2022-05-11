استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاصة في الرأس

الوكيل الإخباري -أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان





وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين.



وكانت قوات إسرائيلية، قد اقتحمت مدينة جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال فلسطيني، مما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع عشرات الفلسطينيين.



وأوضح الشهود، أن الجيش أطلق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين والطواقم الصحفية.



