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الأحد، 26-09-2021 08:08 ص

استشهاد 5 فلسطينيين خلال اشتباكات مع الاحتلال

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الوكيل الإخباري - استشهد خمسة فلسطينيين فجر اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال في مدينتي الضفة الغربية والقدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، استشهاد فلسطيني، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، اضافة لثلاثة شهداء في القدس.

بينما أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب استشهاد فلسطينيين وأصيب 9 آخرين، فيما سحب جنود الاحتلال جثمان أحد الشهداء وأحد الجرحى.

من جانبه، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، استشهاد خمسة فلسطينيين خلال حملة اعتقالات شنها ضد عناصر تابعين لحركة حماس في عدة مناطق بالضفة.

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وأضاف أن الجيش اعتقل عدد من الفلسطينيين من مخيم جنين فيما لا تزال حادثة أخرى ممنوعة من النشر، على حد وصفه.

وأشار إلى أن الجيش يستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة، عقب حملة الاعتقالات ضد عناصر حركة حماس.

في سياق متصل، أصيب فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاصرة الاحتلال لأحد المنازل في بلدة بيت عنان قرب مدينة القدس.

 

المصدر : دنيا الوطن

 

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