الأسير محمد العارضة يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

الوكيل الاخباري - أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، بأن الأسير محمد العارضة شرع اليوم الإثنين بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ظروف عزله القاسية، والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل 6 أيام.



ولفت عجوة، في بيان صحفي، أن إدارة سجن عسقلان أجرت محاكمة داخلية للأسير العارضة يوم الجمعة الماضي، وفرضت عليه مزيدا من العقوبات، رغم أنه يُعتقل في ظروف عزل قاسية في زنزانة قذرة وعديمة التهوية ومراقبه بالكاميرات.

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