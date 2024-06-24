الأمم المتحدة تحذر من قيود الإغاثة في غزة

الوكيل الإخباري - حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، من أن القيود المفروضة على الوصول والمخاوف الأمنية لا تزال تعيق جهود توسيع نطاق المساعدات الغذائية والتغذوية في غزة، مما يؤثر على مئات الآلاف من المحتاجين.

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وفي تحديثه اليومي عن الوضع في غزة، قال المكتب اليوم، إن عدم قدرة الوكالات الإنسانية على نقل السلع الإغاثية بشكل مستمر وآمن من معبر كرم أبو سالم، إلى جانب استمرار إغلاق معبر رفح، أدى إلى تفاقم التحديات التي تؤثر على عمليات الإغاثة.



وأفاد المكتب كذلك بأن البعثات الإنسانية المخطط لها والتي تتطلب التنسيق إلى مناطق في جنوب غزة لا تزال تواجه عقبات ورفض الوصول.