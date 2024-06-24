الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

السعودية تكشف تفاصيل الاحتيال على الحجاج

الأمن يكشف تفاصيل ما جرى في ماركا الجنوبية

بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة ترسل طائرة لإخلاء مواطن أردني من السعودية

نائب الملك يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

كشف تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة اعتبارا من الشهر المقبل

شاهد بالفيديو.. القسام تبث مشاهد لاستهداف آلية إسرائيلية وقوات للنجدة برفح

الملك وماكرون يبحثان التطورات الخطيرة في غزة ويجددان الدعوة لزيادة المساعدات

روسيا: ارتفاع قتلى هجمات داغستان إلى أكثر من 19

"إنقاذ الطفولة الدولية": 21 ألف طفل مفقودون في غزة

بحث عمليات تزويد المزارعين بالمياه في الشونة الجنوبية

الإثنين، 24-06-2024 11:23 م

الأمم المتحدة تحذر من قيود الإغاثة في غزة

image1170x530cropped


الوكيل الإخباري - حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، من أن القيود المفروضة على الوصول والمخاوف الأمنية لا تزال تعيق جهود توسيع نطاق المساعدات الغذائية والتغذوية في غزة، مما يؤثر على مئات الآلاف من المحتاجين.

اضافة اعلان


وفي تحديثه اليومي عن الوضع في غزة، قال المكتب اليوم، إن عدم قدرة الوكالات الإنسانية على نقل السلع الإغاثية بشكل مستمر وآمن من معبر كرم أبو سالم، إلى جانب استمرار إغلاق معبر رفح، أدى إلى تفاقم التحديات التي تؤثر على عمليات الإغاثة.


وأفاد المكتب كذلك بأن البعثات الإنسانية المخطط لها والتي تتطلب التنسيق إلى مناطق في جنوب غزة لا تزال تواجه عقبات ورفض الوصول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-24 at 11.42.54 PM

البنتاغون: أوستن سيبحث مع غالانت تجنب هزيمة استراتيجية بغزة

1719258562680

الصحة العالمية تناشد بتسهيل عمليات الإخلاء الطبي لمرضى غزة

thumbs_b_c_325ae0873071b739ee42413069c96362

تطورات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإجراء صفقة تبادل

654705f74236042c233528c8

5 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية بمخيم المغازي

WhatsApp Image 2024-06-24 at 8.54.55 PM

خبير عسكري يكشف سر قوة صاروخ المقاومة الجديد "السهم الأحمر"

2023-12-12_16-02-33_895344

حديث نتنياهو عن "صفقة جزئية" يثير انتقادات وغضبا داخل إسرائيل

أخبار متعلقة
1719258562680

الصحة العالمية تناشد بتسهيل عمليات الإخلاء الطبي لمرضى غزة

1718997724516

أونروا: أكثر من 76 بالمئة من مدارس غزة بحاجة لإعادة بناء

WhatsApp Image 2024-06-19 at 5.12.02 PM

إسرائيل: معبر رفح بين غزة ومصر دُمّر بالكامل

1718309553655

الفاو تعتمد قرارا بشأن الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي

269214_874033

خبير عسكري يكشف قدرات المقاومة في رفح ومتى ستستخدم كل إمكانياتها بالحرب

News Gold-05

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى قطاع غزة تبحر من ميناء لارنكا