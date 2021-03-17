الأربعاء 17-03-2021
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الأربعاء، 17-03-2021 04:29 م

الاحتلال يجرف أراضي غرب سلفيت

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الوكيل الإخباري- جرفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من الدونمات من أراضي قرية بروقين غرب سلفيت، لصالح توسيع مستوطنة آرائيل الصناعية الواقعة شمال غرب سلفيت.
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وأفاد رئيس مجلس قروي بروقين، مروان عبد الرحمن لـ"وفا"، بأن عددا من الجرافات شرعت منذ صباح اليوم بتجريف مساحات واسعة من أراضي منطقة "الحرايق" القريبة من خربة قرقش الأثرية الواقعة شمال القرية لصالح إقامة مصنع جديد تابع لتجمع آرائيل الصناعي.

وتابع: أعلن الاحتلال قبل أكثر من عام الاستيلاء على 18 دونما من تلك المنطقة، لكنه حتى اليوم قام بتجريف أكثر من 60 دونما من أراضي المواطنين، وبات على مسافة قريبة من بيوت القرية.

 




 

 


 

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