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الأحد، 10-04-2022 08:35 ص

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل 9 آخرين من جنين

ج


الوكيل الإخباري - أصيب شاب بالرصاص الحي في الخاصرة، والعشرات بحالات اختناق، واعتقل 9 مواطنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة يعبد في محافظة جنين.

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وقالت مصادر إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد من عدة محاور، ونشرت قناصة على أسطح عدد من منازل المواطنين.


وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة احدهم بالرصاص الحي في خاصرته، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.


وأفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: اسلام كامل أبو شملة، اسلام محمد بدارنة، أدهم محمد علي ابو بكر/ الفحماوي، بهاء عبد السلام سعد الدين أبو بكر، الاسير المحرر  نضال انفيعات، الاسير المحرر أسعد عصام قميري، ابراهيم ناجي زيد الكيلاني، ميسان حازم أبو شملة، طارق محمد كبها.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل وحطمت محتوياتها وعاثت فيها فسادا وخرابا، وعرف من اصحابها: عصام مسعد قنيري، الأسير مناضل انفيعات، عدنان اسماعيل زيد، محمد سليم بدارنة، كامل أبو شملة، زياد ديباش حمارشة، فؤاد عمارنة، محمد علي سالم عمارنة، الأسير عدنان حمارشة، ناجي زيد الكيلاني، علي واشرف ميتاني، حازم ابو شملة، محمد قبها ابو طارق.


واشارت الى ان قوات الاحتلال اقتحمت محلا تجاريا يعود للمواطن ادهم الفحماوي، وآخر للمواطن ضياء الغالب، وعبثت بمحتوياتهما.


وفا


 




 

 


 

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