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الخميس، 28-01-2021 09:38 ص

حملة الاعتقالات مستمرة

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا

اعت
أرشيفية


الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 16 مواطنا من فلسطين.

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ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، (8) مواطنين من القدس، وهم: محمد حسين الخطيب، وعلي ياسر الخطيب، ووليد سالم الخطيب، ومحمد حمزة مبارك، من بلدة حزما، والشقيقين مجد مروان داري (19عاما)، ومهد (11 عاما) من بلدة العيسوية، والشقيقين عز الدين، ورجب عاطف مطير، وهما من مخيم قلنديا، وتم اعتقالهما في بلدة كفر عقب.


ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، (3)مواطنين من مخيم الجلزون، وهم: محمد أحمد عطا شراكة (35 عاما)، ومحمود محمد الغليظ (17 عاما)، ومحمد رائد مصاروة (19 عاما).


ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر عمر كامل عزات الجعبري، من بلدة اليامون، ومحمد عمر زكارنة من بلدة قباطية.
ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب يحيى وائل شبيطة (26 عاما)، من بلدة عزون.


ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب يوسف هشام عرفة (19 عاما)، من مخيم الدهيشة.


وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، عضو إقليم حركة "فتح" شمال الخليل ياسر زماعرة، بعد أن داهمت منزله في بلدة حلحول.

 

المصدر : وفا 

 

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