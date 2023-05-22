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الإثنين، 22-05-2023 06:46 ص

الرئاسة الفلسطينية: مجزرة بلاطة استمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها الفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن ما حدث في مخيم بلاطة فجر الاثنين، وأسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، "مجزرة حقيقية"، وهي استمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

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وأضاف أبو ردينة، أن ما تتعرض له مدينة نابلس وقراها ومخيماتها من عدوان مستمر من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، هي جريمة حرب كبرى وعقاب جماعي يجب وضع حد لها فورا، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير المستمر، الذي يستهدف الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم.


وأشار إلى أن صمت الإدارة الأميركية على جرائم الاحتلال شجعه على التمادي في عدوانه، وطالبها بالتدخل الفوري لوقف الجنون الإسرائيلي الذي سيجر المنطقة نحو الانفجار.

 

وفا


 




 

 


 

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