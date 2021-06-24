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الخميس، 24-06-2021 03:39 م

'الصحة الفلسطينية' تتسلم أجهزة طبية مقدمة من الصين

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الوكيل الإخباري - تسلّمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، دفعة جديدة من الأجهزة الطبية ومواد الفحص المخبري، مقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

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وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي نشرته على موقعها، أن هذه المساعدات شملت 20 جهاز تنفس اصطناعي وتوابعها، إضافة لمواد فحص مخبري خاصة بكوفيد -19.


وأشارت إلى أن هذه الدفعة من المساعدات تأتي ضمن سلسلة مساعدات سابقة قدمتها الحكومة الصينية لدولة فلسطين، في إطار الدعم وتعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.


وشكرت وزير الصحة، الدكتورة مي الكيلة، جمهورية الصين الشعبية، رئيساً وحكومة وشعباً على دعمهم المتواصل لفلسطين في مختلف المجالات، خاصة القطاع الصحي.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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