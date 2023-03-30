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حاخامات متطرفون يطالبون بذبح القرابين في ساحات الأقصى

الخميس، 30-03-2023 11:30 ص

حاخامات متطرفون يطالبون بذبح القرابين في ساحات الأقصى

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الوكيل الاخباري - طالب حاخامات متطرفون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسماح للمستوطنين ذبح القرابين في ساحات المسجد الأقصى المبارك، خلال عيد "الفصح العبري" في شهر نيسان المقبل، بالتزامن مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

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ونقلت صحيفة (إسرائيل هيوم) العبرية اليوم الخميس، رسالة بعثها 15 حاخاما إلى بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، طالبوا فيها بالسماح للمستوطنين ذبح القرابين هذا العام في ساحات المسجد الأقصى، والتي يطلقون عليها "جبل الهيكل" بحسب زعمهم.


وجاء في الرسالة "ذبح الأضحية حسب الشريعة اليهودية غير متعلق ببناء الهيكل، لذلك نوصي بالسماح لليهود ذبح الأضحية على جبل الهيكل حتى في هذه الأيام".


بترا


 




 

 


 

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