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الأحد، 03-09-2023 04:25 م

غزة: وقفة منددة بقرارات بن غفير بحق الأسرى

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الوكيل الإخباري- شارك عشرات الفلسطينيين ، وأهالي الأسرى، وممثلو القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، في وقفة اسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتنديدا بقرارات المتطرف بن غفير ضد الحركة الوطنية الأسيرة.

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ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، بدعوة من لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، لافتات تؤكد الوقوف إلى جانب الأسرى في نضالهم ضد بن غفير وحكومته المتطرفة، وضد قرارات مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي.


وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، قد قررت الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام اعتبارا من يوم الخميس الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، للمطالبة بوقف قرار بن غفير بتقليص الزيارات لذوي الأسرى لتصبح مرة كل شهرين، بدلا من مرة كل شهر.

 

وفا


 




 

 


 

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