الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 11:04 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

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الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة .

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وقال شهود عيان، في رام الله، إن عشرات المستوطنين المتطرفين بقيادة الحاخام يهودا غليك، اقتحموا ساحات الاقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح.


وأضافوا أن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.


وأكدوا أن حراس الاقصى والمرابطين والمصلين تصدوا لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية وسط حالة من الغضب والغليان سادت أرجاء الحرم القدسي الشريف .

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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