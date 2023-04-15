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السبت، 15-04-2023 10:03 م

مستوطنون يرشقون فلسطينيين بالحجارة جنوب الخليل

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الوكيل الاخباري - هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح، السبت، فلسطينيين أثناء وجودهم في أراضيهم ورعيهم ماشيتهم، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في بلدة يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين ورعاة الماشية ورشقوهم بالحجارة في قرية أم الخير وخربتي الثعلة والخروبة ببلدة يطا؛ ما تسبب بإصابة عدد منهم برضوض وكدمات.

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