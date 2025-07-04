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أكثر من 100 شهيد إثر غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر الخميس

فلسطينية تحمل جثمان شهيد في مدينة غزة
فلسطينية تحمل جثمان شهيد في غزة
 
الجمعة، 04-07-2025 12:37 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت مصادر طبية، ارتفاع عدد الشهداء في مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة إلى أكثر من 100 شهيد منذ فجر الخميس، بينهم 51 شهيدا ارتقوا خلال انتظارهم المساعدات.اضافة اعلان


مساء الخميس، استشهد 16 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 90 بجروح غالبيتهم وصفت ما بين خطيرة إلى حرجة، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتظري المساعدات في خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جيش الاحتلال استهدف الفلسطينيين قرب منطقة التحلية شرق خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 90 بجروح، جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

وفي وقت سابق، استشهد 13 فلسطينيا، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدينتي غزة ودير البلح.

وأفادت وفا، بأن 4 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب عدد آخر بجروح، إثر قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال، مركبة مدنية في محيط دوار الـ 17 غرب دير البلح وسط القطاع.

كما استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال حارة الغفري في شارع يافا شرق مدينة غزة.

واستشهد فلسطيني، وأصيب آخرون، جراء قصف شنته مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدف شرق المدينة.

وقالت وفا، إن 4 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال محيط مخيم عائدون للنازحين في البريج وسط القطاع، مضيفة أن الجثامين مقطعة إلى أشلاء ومتفحمة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب على قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
 
 
gnews

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