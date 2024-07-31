 
الأربعاء 2024-07-31 08:39 ص
 
 

أول تعليق من الحوثيين بعد استشهاد إسماعيل هنية

إسماعيل هنية
اسماعيل هنية
الأربعاء، 31-07-2024 08:03 ص

 

 الوكيل الاخباري - أدان الحوثيون اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، واصفين الحادث بأنه جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقوانين. وكانت حركة حماس قد أعلنت صباح الأربعاء عن استشهاد هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
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