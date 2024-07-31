أول تعليق من الحوثيين بعد استشهاد إسماعيل هنية

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697972 الوكيل الاخباري - أدان الحوثيون اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، واصفين الحادث بأنه جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقوانين. وكانت حركة حماس قد أعلنت صباح الأربعاء عن استشهاد هنية في العاصمة الإيرانية طهران. اقرأ أيضاً عباس يدين اغتيال هنية كيف تم اغتيال الشهيد اسماعيل هنية؟ نتنياهو يوجّه بعدم التعليق على اغتيال هنية دعوات للإضراب العام والتظاهر بفلسطين البيت الأبيض : نعلم باستشهاد إسماعيل هنية اول تعليق من ايران حول استشهاد هنية وحراسه بيان عاجل من حركة حماس حول استشهاد هنية استشهاد إسماعيل هنية في طهران سامحونا أكلنا 7 تمرات وأنتم حاضنتنا الشعبية.. رسائل المقاومة لأهالي خان يونس