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إسرائيل تدمر نفقًا شمالي غزة.. وحماس تكشف تفاصيل "عملية رفح"

منازل دمرت خلال الهجوم الإسرائيلي على رفح
منازل دمرت خلال الهجوم الإسرائيلي على رفح
 
الإثنين، 14-04-2025 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أمس الأحد، أنها فجّرت منزلًا مفخخًا استُخدم لاستهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في وقت قال فيه الجيش الإسرائيلي إنه دمّر نفقًا يمتد في شمال القطاع.اضافة اعلان


وذكرت الكتائب في بيان أن عناصرها قاموا بتفجير منزل كانت قد أعدّته مسبقًا، بعد دخول قوة إسرائيلية إلى منطقة أبو الروس شرقي رفح، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف القوات المستهدفة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق فوري على هذا الإعلان.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إن قوات الفرقة 252 تواصل عملياتها في شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى تدمير نفق بطول 1.2 كيلومتر، وعلى عمق 20 مترًا تحت الأرض، تم اكتشافه خلال الأيام الماضية.

وأضاف أدرعي أن القوات عثرت قرب مسار النفق على مستودع أسلحة يحتوي على نحو 20 عبوة ناسفة، وقاذفة صواريخ مضادة للدروع، ووسائل قتالية أخرى، قال إنها كانت معدّة لاستهداف القوات الإسرائيلية.

سكاي نيوز
 
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